黃詠欣：「漸進式按揭」先甜後苦？　10年後供款倍增

政府表示正研究於資助房屋推出「漸進式按揭」，令合資格買家首期可以減半，綠表買家首期有可能降至2.5%便可，以買入300萬元單位為例，首期可低至7.5萬元，是有助減輕「上車人士」的資金壓力。不過，凡事有兩面，前段資金壓力雖然輕，但要留意10年後供款壓力會大增，可說是「先甜後苦」。

政府計劃引入的「漸進式按揭」，買家在購入單位時先承造一半樓價的按揭，餘下的一半樓價，可於成交後的10年內一次過或以漸進式分階段去承造按揭。如政府維持居屋及綠置居的貸年期年最長為25年的話，買家首10年供款是輕鬆，但10年後每月供款將倍增。假設樓價300萬元，而P按息率一直維持2.5厘不變，「漸進式按揭」下，首10年月供約為6,400元，但10年後，供款年期只餘下15年，但卻要加上餘下一半樓價的按揭，每月供款將增至約1.63萬元，增幅逾1.5倍。

由於計劃尚在研究階段，未知政府會否同步考慮拉長還款年期，以紓緩10年後供款壓力大增的問題。同時亦要留意政府會否同步加入轉售限制的條款，以及首10年物業業權完整性等等問題。

另一方面，資助房屋本來已是「爭崩頭」，不論是居屋或綠置居每次推出都錄得超額認購，如再加上有「漸進式按揭」，疊加的優惠之下，或會令到認購人數進一步增加，令買入資助房屋如「中大獎」一般。要幫助市民「上車易」及想要令樓價長遠健康發展，由增加供應入手收效可能比「漸進式按揭」為佳。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣