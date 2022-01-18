陳永傑：今年樓市會有小陽春嗎？

以往樓市出現小陽春的原因，主要是由於農曆新年為中國重要節日，市民大眾忙於與家人團聚，傳統上睇樓及經濟活動會暫時擱置，市場上積累了一定的購買力，在過年後一下子爆發出來。今年農曆新年將至，惟本港受新型變種病毒影響，政府再次收緊防疫措施，市場氣氛較為觀望，有人問過年後會出現小陽春嗎？

回顧過去數年，以2021年為例，中原十大屋苑於過年後之第二個周末錄得37宗成交，按周勁升5倍多，按月計算的話，十大屋苑於3月份錄420宗，按月錄27%升幅，市場憧憬疫苗因素，期後更由小陽春轉入大牛市，入市氣氛正面，交投明顯轉旺。

而參考再對上一年2020年，當時新冠疫情剛剛開始，社會氣氛較為凝重，樓市交投氣氛轉靜，小陽春略為滯後，但仍有出現，中原十大屋苑於4月份錄約330宗，較3月份錄258宗升約28%。2019年，十大屋苑於3月份錄344宗，按月錄70%升幅。至於2018年亦不例外，十大屋苑於3月份錄約292宗成交，按月升68%。當樓市處於小陽春，買家更為心急入市，怕遲買盤源減少，樓價更貴。

今年臨近新年出現第五波疫情，同樣令部分活動沒法進行，所以疫情稍為緩和後才出現小陽春亦是很自然的，根據過往經驗，小陽春仍是會出現。但今年樓市情況和過往稍有不同，畢竟香港樓價連升13年，面對着第五波疫情衝擊，業主們亦面對現實，願意將賺幅減少，近期亦出現不少低價成交，相信今年的小陽春會是價跌量升局面。疫情斷斷續續維持近2年，大家早已習慣政府防疫措施會按情況收緊或放鬆，陸續亦有市民施打第三針疫苗以加強保護，現時本港經濟基礎穩健，銀行「水浸」，今年港人繼續留港度歲及消費，筆者相信樓市交投於農曆年後仍會興旺起來。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑