瑞銀：恒指今年有望反覆上升　資金料重投滙豐

瑞士銀行亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華表示，今年恒指有機會呈反覆上升格局，除了個別事件，如新冠肺炎疫情消息、各地政府在金融方面措施、加息預期等，而令市場波動從而推升引伸波幅，引伸波幅有機會維持低水平。另外，細市值股份輪證需求及發行量進一步增加，市場對沖工具包括上市期權增加，以及市場競爭下，引伸波幅定價有望調低，提高認股證槓桿。

卓素華表示，回顧2021年，香港輪證市場總交投未有因為制裁名單限制部分發行商發行個別相關資產輪證而縮少，其他發行商特別是歐資行有足夠的胃納去吸納市佔，以交投、資金流以及產品數目看，對投資者影響微乎其微。

李氏提到，去年有多隻新股「股輪」同步上市，當中快手更是快速成為投資者的寵兒，去年整體認股證牛熊證發行數目接近1,500隻，而且總資金流入超過6億港元，今年相信股輪齊發會一如以往帶起熱潮，但投資者必需留意新股認股證引伸波幅的相關風險。

2021年香港輪證市場總成交按年上升21.5%，達2.76萬億港元，牛熊證總成交降6.7% 達21,919億港元，總發行量增18.7%至58,685隻。