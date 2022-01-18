瑞士盈豐看好美日股市　內地經濟增速將跑輸美國

瑞士盈豐資產管理表示，預期今年環球經濟增長維持高水平，惟美國加息將加大股市波幅，認為美國及日本股市可「超配」，內地股市則審慎樂觀。

瑞士盈豐資產管理投資管理副總監趙國江表示，目前美國就業情況復原近疫情前水平，整體勞工市場議價能力改善，將帶動當地消費。美國通脹和貨幣政策成為關注點，相信美國加息後股市將出現波動，惟根據過往加息周期，加息後數月股市仍將出現正回報。然而，料美國整體企業盈利增長今年達5至10%，低於其他歐洲地區，因此減持美國中小企配置。

他續指，供應鏈問題帶動美國通脹高達7%，料通脹未來兩年將由高位回落，此情境下可留意近2個月急跌的長年期債券以及新能源相關板塊。至於債券亦有投資機會，部分新興市場去年已經加息，新興市場債券和中國高息債均可看高一線。

內地市場方面，瑞士盈豐資產管理中國基金經理李思卉表示，市場預期內地今年經濟增速將跑輸美國，加上官方提出內地經濟將出現「三重壓力」，預計內地今年將減少監管及調控措施。然而，疫情帶來的不確定性持續，例如內地「清零」政策或拖累當地消費，而部分產業政策亦為當地經濟及市場帶來未明朗因素。

港股方面，她稱，美國加息預期帶動港股今年初至今跑贏全球，惟內地處於降息周期，對香港上市的中資銀行股有負面影響，相信銀行板塊受惠美國加息有限。她指，去年港股表現未如理想，期內表現較差的資產目前只是回歸中性，較看好A股市場。