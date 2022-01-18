高力國際：甲廈租金睇升1%　住宅樓價輕微上調

高力國際發表《2022年香港樓市展望》報告，預期2022年各類物業市場將以適度平穩的步伐復甦，高力香港及大灣區研究部主管鄧淑賢指出，2021年首三季的本地生產總值按年增長7%，就現時情況而言，預計2022年第一季增長會較溫和，第二季後的復甦步伐將加快。

其中寫字樓市場租賃市場氣氛有改善，去年租金開始轉趨平穩，但鑑於新增租賃需求仍相對疲弱，預計今年年甲級寫字樓市場租金將保持平穩，料微升約1%。該行香港商業物業服務主管顏慧萍表示，該行預期2022年各區租金復甦步伐會有不同，以中環/金鐘及尖沙咀表現較理想，預計分別按年上升4%及3%。反觀港島東及九龍東有較多新寫字樓樓面落成，加上空置率較高，預測租金下跌3%及2.5%。

至於工業物業為去年最先回升的板塊，高力預計今年將保持增長，預期整體倉庫租金和價格將按年上升5%和7%。該行香港及大灣區研究部主管鄧淑賢表示，科技應用和電子商務日益普及，帶動更多來自不同類型租戶的需求，預期今年工業物業租賃市場將繼續受惠，領先其他物業類型的表現。

由於變種病毒本月於社區出現傳播，無疑拖慢零售市場的復甦步伐，以餐飲業的影響最深。但該行相信零售市場已在2021年見底，市場情緒轉向樂觀。高力商舖服務執行董事吳凱寧表示，視乎疫情能否於第一季受控令社交距離措施放寬，預計商舖租金將由2021年的低位回升，一線街鋪租金有機會輕微上升，增幅料5%以內。

住宅市場方面，高力相信變種病毒疫情只會短暫影響住宅市場情緒，持續的剛性需求及低息環境會繼續利好樓價，預料一般住宅樓市價格在2022年上升約3%至5%，豪宅市場料有較好表現，全年料有約5%增長。