晨星料Omicron長遠無礙全球經濟復常　美股將調整

新冠變種病毒Omicron肆虐，評級機構晨星美國經濟研究主管Preston Caldwell認為，Omicron的影響屬於輕微和暫時性，長遠並不會阻礙美國和全球經濟恢復正常。

晨星認為，通脹在2021年見頂，但面對變種病毒，中國的清零政策可能會加劇全球供應鏈問題下，將2022年的通脹預期由此前的2.8%上調至3.6%。晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，儘管目前美國市場普遍估值偏高，但認為價值型股票和小型股應受益於持續的經濟向好，有更大上行機會。

他補充，聯儲局加息對市場影響可能不太大，因為利率從極低的水平上升。隨着經濟從新冠肺炎疫情中復甦，債券將繼續承受利率上升的壓力，而在所有債券投資中，預計中期公司債券的表現將跑贏整體債券市場。

該行指出，2021年美國股市處於歷史高點，2022年仍存在不少負面因素，可能會出現市場調整。擁有寬護城河的股票普遍在市場下跌的情況下均有更強保值能力。此外，如果通脹持續，這類公司通常會表現出更大的定價能力，並轉嫁成本上升，以維持利潤率。