風水指數揭虎年港股走勢　哪兩個月最兇險要避劫？

一年一度的《中信里昂證券風水指數》又再公布，究竟2022在風水術數方面有甚麼需要留意的地方，現述如下。惟風水並非科學，大家只宜參考，不可盡信。

中信里昂證券表示，奉上這份胡謅式風水指南，以幽默嬉笑迎接水虎之年。其封面背景為著名的虎跳峽，位於中國雲南三江並流保護區，屬世界自然遺產。

該行預測，今年將有一個開門紅，三月形勢則轉下，之後穩定增長，在夏季達到頂點。秋初長勢頓挫，市場下行，之後再度好轉，一路增長進入冬季。恒生雄雞將以高唱迎來新年。今年，恒生可謂雞舍中的走地雞。恒生今年有紫微、龍德二星之助，兩者都有轉危為「雞」的能力。而土雞面臨的威脅是暴敗星，如何對付這種運勢，「只要不開門，就能將其拒之門外」。

至於每月具體運情如何？2月4日至3月4日屬「木虎」，該行指，不要做紙老虎——做一隻真正的老虎。摘掉面具，直面激流。月初市場狀況不佳，經過初期坎坷後進入平穩上升期。

3月5日至4月4日為「木兔」，投資機會雖然存在，但各個板塊的回報都很低。該月為大耗雞之月，猛虎遲遲未至水邊，將以雞為餐。

4月5日至5月4日為「土龍」，該月能藉得八字和命宮輪轉之力。穀米在前，雞得飽餐。然貪心者必失其爪，適度節制如猛虎在岸，蓄勢待發。

5月5日至6月5日為「火蛇」，該月為抬升之月，八仙過海，各顯神通。天星就位，財運敲門，決不能畏首畏尾。

6月6日至7月6日為「火馬」，全速前進，無牽無絆。即使該月花費超過均線，最終也將收穫巨大，，升勢無可阻擋。

7月7日至8月6日為「土羊」，該月之火，煌煌燎燃，帶來夏季巔峰。本年升勢已然過半，猛虎躍至江心石上。金氣後來居上，土雞再享一月陽光。標準投資安全無虞。

8月7日至9月6日為「金猴」，夏末之月在於止盈，小跌小漲無關大局。務必留神，枕戈待旦，小幅操作，小心順河而下的變數。

9月7日至10月7日為「金雞」，要小心合約中潛藏的利爪。本年最大的跌幅即將出現，猛虎滑落江心石，雄雞下墜，與海外股指齊平。買好緩衝墊和降落傘，平安渡過此次大跌。

10月8日至11月6日為「土狗」，該月五行之土重回主導位置，預示一切順利。當心該月的小挫折，但該月升大於降，只要像靈貓一樣仔細舔聞，你的帳戶餘額就會愈來愈多。

11月7日至12月6日為「水豬」，金退水進，木吸盈餘。老虎擁有雙眼視覺，在該月，將看到金融資產像豹貓一樣震盪上揚。

12月7日至1月4日為「水鼠」，該月就像一隻美洲獅，小於你的期待。雖然有水存在，但這是彼岸山上的清澈溪流。猛虎一躍登岸，以雄雞之步伐向上而行。

1月5日至2月3日為「土牛」，土勢翻起，但無人感覺寒冷。時機已到，豹起而行。登臨山巔，大聲咆哮。對於雞來說，本月是挺胸抬頭的月份。金融和其他所有領域均財運亨通。

最後，該風光指數相當緊貼潮流，連MIRROR的運情都有預測。指出MIRROR的年齡及背景各不相同，但不妨礙他們成為現象級男子組合。儘管已經有12個成員，但運勢推算要在今年抓住機會，最好與其他藝人合作。

至於會否再舉行大型演唱會？或發生某些法律糾紛，其預防是年初就將所有細節理順。由於桃花星的喜氣洋溢在他們身上，愛情很可能從很多未曾設想的角度悄然降臨。對於還沒有穩定伴侶的成員，今年可能是上下起伏的一年。今年該組合可能會以某種創意方式沉寂一段時間，更建議他們多關注安全，將帶來可觀回報。