道期冧241點 油價升逾1%
2022年01月18日 16:13
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美匯指數報95.31；港匯見7.7925；離岸人民幣(CNH)報6.3572；美元兌日圓報114.7；歐元企1.1405，英鎊處1.3647。金價報1,816美元。油價升逾1%，布油報87.78美元，紐油報85.41美元。比特幣企4.1萬美元水平。道指期貨跌241點。
●恒生指數全日收報24,112點，跌105點或0.43%。國企指數收報8,449點，跌14點或0.18%；科技指數收報5,698點，跌25點或0.45%。主板成交1,123億港元。滙豐0.81%，報54.55元，結束連升7日。https://bit.ly/3nBEROb
-比亞迪夥中國一汽投資組新公司，主營開發電池系統。
-大摩降騰訊目標價至600元。
-瑞銀：恒指今年有望反覆上升，資金料重投滙豐。
●滬綜指收升28點，醫藥、醫療器械股則走勢偏弱。鋰電池生產商寧德時代跌3.3%。https://bit.ly/3fwFR1V
●中國經濟：
-大摩降內地首季GDP增長預測至4.5%。
-發改委：去年個別高槓桿房企違約，毋礙中資境外債市場功能。
-發改委去年審批核准固產投項目90個，總投資7754億人幣。
-上海：堅持房住不炒，加快推進城市更新和舊區改造。
-人民幣升破6.34關，逾3年半最強。
●晨星料Omicron長遠無礙全球經濟復常，美股將調整。
●滙豐工商金融推出總值逾1.3萬元「創新年」獎賞。
●澳門《博彩法》草案提交立法會，特首訂定賭枱上限。
●滙豐向交易員發出警示，香港檢疫政策已成主要風險之一。
●傳蘋果明年推更大螢幕的iPhone SE。
●印度政策加持，蘋果及三星智能手機產量擬超當局目標逾5成。
●布油創逾7年新高，高盛話今年會升上呢個位...
●中美需求強勁，法國白蘭地去年銷售額飆近31%。
●日本維持利率負0.1厘不變，降今年GDP預測。