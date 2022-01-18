玄過七師傅！券商幫Mirror算流年　今年要「創意式沉寂」

每年中信里昂證券都會發表「風水指數」(Feng Shui Index)，從玄學嘅角度分析港股走勢，準唔準都係其次，絲絲嘅重點就放響佢嘅名人運勢分析，事關今年里昂就連本港男子組合Mirror都分析埋！不過Mirror咁多人，要睇邊個八字為準？

據里昂，Mirror喺2018年11月3日成軍出道，當係土狗命。該行分析，呢個「現象級男子組合」要在今年抓住機會，最好拍住其他藝人合作，仲話可能會「以某種創意方式沉寂一段時間」，但Mirror「已走過千山萬水，再趟過一條小河沒甚麼大不了」。

值得圈點嘅仲有一句，「桃花星的喜氣洋溢在他們身上，愛情很可能從很多未曾設想的角度悄然降臨，對於還沒有穩定伴侶的成員，今年可能是上下起伏的一年。」

絲絲都係講返財經界人士，里昂今年分析Facebook創辦人朱克伯格，屬木鼠之命嘅朱克伯格今年逆風轉弱，佢可能喺「一位善意人士」推動下，再加上事業上嘅進步，會另有高就。而逆風轉弱可能預示着世界各國唔再追究Facebook嘅責任，更可能預示朱克伯格會離開Facebook！

你問朱仔離開Facebook之後會做咩？里昂連呢樣都幫佢諗好埋，「他也許會轉向新的領域...比如跟其他億萬富翁一樣去外太空試試水，或者與妻子推進共同創立的慈善事業」，仲話無論朱克伯格今年做咩，最終都會圍繞一個中心展開：增長和實現佢嘅才能。

不過，里昂最後都戴返個頭盔，話「本指南並非研究報告」，咪當真呀！