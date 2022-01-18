長沙灣映築周六賣138伙　3號價單折實平均呎價22216元

發展商隨後上載最新銷售安排，落實於周六(22日)首輪發售138伙，推售首三張價單全數單位。項目銷售當日將於分A組及B組兩輪時段揀樓，其中A組買家必須選購2伙，惟該組別可出售的單位設16伙為上限。而B組買家可選購1伙，但不多於2伙。

該盤將於周四(20日)下午8時截票，周五(21日)下午會率先進行抽籤程序。資料顯示，以公司名義登記的買方不可購買上述的138個單位。

發展商表示，首輪銷售的138伙，扣除2伙預留給市建局重建戶後，136伙的折實平均呎價約21,696元。折實售價介乎621.2萬元至845.31萬元，折實呎價由19,292元至23,685元。

疫情下，項目展銷中心為避免人群聚集，安排每組入場人士及代理人數上限為4人，以保持適當社交距離。