CLSA PREMIUM( 06877 )公布,預期集團截至2021年12月31日止年度將錄得淨虧損約5700萬元,與之相比截至2020年年度錄得經審核淨虧損約7200萬元,預期淨虧損減少主要是總收入減少是由於the Financial Markets Authority of New Zealand 新西蘭金融市場管理局施加的附加牌照條件導致新西蘭收入下降;集團於2021年度錄得匯兌淨收益,而2020年年度錄得匯兌淨虧損;從the Inland Revenue of New Zealand新西蘭稅務局收到與冠狀病毒疫情措施有關的非經常性退稅。