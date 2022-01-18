Bybit推P2P買賣服務　可與其他用戶交易USDT

加密貨幣交易所Bybit宣布，啟用點對點(P2P)交易，以幫助用戶更輕鬆地進行買賣。自周二(18日)起，Bybit可與其他用戶買賣泰達幣(Tether，USDT)，無需任何平台或其他隱藏費用。此功能將在Bybit網站率先啟用，應用程式(App)版本將隨後推出。

P2P平台提供超過80種不同的支付方式，以及9種法定貨幣選項，包括港元、澳元、印度盧比、馬來西亞元、菲律賓披索、俄羅斯盧布、新台幣、烏克蘭格里夫納和越南盾，未來將覆蓋更多的法定貨幣。

Bybit的P2P交易方案下，一旦買家完成訂單，賣家的加密貨幣將被存入臨時保證金帳戶，直到雙方確認交易成功。另外，Bybit的P2P交易平台允許白名單用戶根據價格、付款方式和交易貨幣等選擇最合適的報價。

Bybit創辦人兼行政總裁周本表示，對於缺乏足夠銀行服務的地區，以及散戶投資者來說，P2P支付解決方案為他們提供了投資加密貨幣的機會，幫助投資者解決費用不透明、多層中間商、延遲交易和高投資門檻等問題。Bybit正積極發展金融創新，為用戶實現財務自由提供新的機會。