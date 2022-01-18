啟德入伙盤辣招陸續鬆綁　龍譽開放式升值近6%

近年啟德入伙盤的辣招已陸續鬆綁，區內二手成交量增加，其中龍譽一個開放式單位，放盤約1個月沽出，減價28萬元後，即售600萬元，單位約4年多升值約5.8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣武秉強指，小西灣藍灣半島2座中層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，日前以1.76萬元獲承租，呎租約39元，屋苑1月暫錄7宗租賃成交，現時約有70個租盤，入場費由一房戶的月租1.5萬元起。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角瓊峰園A座低層1室，實用面積約1,313方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約2,670萬元承接，呎價約20,335元，原業主早於1995年3月以751萬元購入上述單位自住，持貨近27年帳面獲利1,919萬元，期內升值近2.6倍。

●世紀21北山梁淑儀透露，北角維多利中心3座高層B室，實用面積約539方呎，兩房間隔，享海景，獲區外首置客以890萬元承接，呎價約16,512元，原業主早於1996年9月以340萬元購入自住，持貨25年多帳面賺550萬元，單位期內升值約1.6倍。

●中原林美珊表示，跑馬地雲地利台A座低層1室，實用面積約1,185方呎，套三房間隔及工人套房間隔，以6萬元租出，呎租約51元，業主於2011年以2,070萬元買入單位。

●中原盧宏基稱，西營盤高雅閣高層G室，實用面積約311方呎，兩房間隔，以700萬元易手，呎價約22,508元，新買家屬於用家，原業主於2011年以360萬元買入，持貨11年帳面獲利340萬元，單位升值約94%。

●美聯楊家俊稱，淺水灣南灣花園為B座頂層連天台單位，實用面積約1,296方呎，套三房間隔，並連約910方呎天台，獲外區外籍租客垂青，並以月租6.7萬元承租，呎租約51.7元，並連車位。

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九龍區

●美聯黃家樂表示，啟德龍譽1A座高層C室，實用面積244方呎，開放式間隔，放盤約1個月沽出，單位原先叫價628萬元，調減28萬，以600萬元成交，減幅約4.5%，呎價約24,590元，原業主於2017年9月以567.2萬元購入，轉手帳面獲利32.8萬元，升值約5.8%。

●香港置業胡耀才指，啟德龍譽2A座中層B室，實用面積約890方呎，三房間隔，望海景，以約3.5萬元放租兩天後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價2,000元，以3.3萬元租出，呎租約37.1元，新租客為家庭客，在睇樓1次後火速即決定承租。

●香港置業文華表示，大角咀港灣豪庭4座高層C室，實用面積約476方呎，三房間隔，望遠海景，以約2.1萬元放租兩個月後，獲同區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以1.9萬元租出，呎租約39.9元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣宇晴軒3月至今暫錄10宗成交，已超越上月全月6宗，平均實用呎價則下調至約18,047元水平，按月跌2.5%，屋苑5座高層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，去年10月開價985萬元，本月初調整至965萬元即獲洽購，最終933萬元成交，呎價約19,277元。

●美聯黃椿璿表示，長沙灣喜雅2座中層B室，實用面積約493方呎，兩房間隔，吸引計劃入市已久換樓客承接，單位原先叫價830萬元，因應市況調減31.5萬元，以798.5萬元成交，減幅3.8%，呎價約16,197元。

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新界區

●利嘉閣何億儂透露，青衣藍澄灣6座中低層H室，實用面積約451方呎，兩房間隔，望海景，原先開價690萬元，經議價後減價50萬元或約7.2%，以640萬元易手，呎價約14,191元，屋苑現時約有48個單位放售，叫價由568萬元起。

●美聯吳洪剛稱，荃灣荃景花園6座中層A室，實用面積約495方呎，兩房間隔，望樓景，業主月前開價約660萬元放售，獲外區首置客火速承接，雙方議價後以635萬元成交，呎價約12,828元。

●利嘉閣鄭天樂指，荃灣愉景新城7座高層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望山景，減租200元，日前以1.48萬元租出，呎租約31元，，業主於1997年4月以約388.2萬元購入，屋苑目前不足20個租盤，月租叫價由1.5萬元起。

●美聯何振榮表示，荃灣柏傲灣2B座高層A室，實用面積約550方呎，兩房間隔，享海景，去年開價約1,210萬元放售，日前獲區內首置客洽商承接，雙方議價後以1,145萬元成交，呎價約20,818元。

●祥益袁思賢稱，屯門兆康苑E座高層1室，實用面積約476方呎，兩房間隔，租客為同屋苑客，考慮到熟悉該區環境，而且搬遷方便，加上單位內附新裝修，業主亦有1,000元的議價空間，遂便決定以1.1萬元即睇即租，呎租約23.1元。

●祥益林英傑透露，屯門嘉悅半島2座高層A室，實用面積約436方呎，兩房間隔，區內客危單位屬高層戶，全屋皆可望開揚景觀，以每月租金1.2萬元租入，呎租約27.5元。

●祥益黃肇雯指，天水圍居屋天祐苑B座低層3室，實用面積約606方呎，三房間隔，於未補價第二市場放盤，原業主由12底叫價360萬元，累減30萬元，新買家有感樓價符合預算，決定一筆過以逾304萬元購入，呎價約5,611元。

●中原文家輝稱，受疫情影響，最近業主普遍肯減價，天水圍嘉湖山莊1月累錄20宗成交，較上月同期15宗增加約33%，其中景湖居9座高層H室，實用面積約547方呎，三房間隔，累減約5%，以576.8萬元沽出，呎價約10,545元。

●美聯翟安暉指，元朗朗庭園2座中層B室，兩房間隔，實用面積約421方呎，吸引首置客斥資628萬元購入自住，呎價約14,917元，原業主於約2012年4月以約262萬元購入，由於需要套現換樓沽貨，持貨約9年帳面獲利366萬元，物業升值約1.4倍。

●美聯梁啟文表示，元朗尚悅5座高層E室，兩房間隔，實用面積約356方呎，原業主最初開價約568萬元放售，其後調整至約549萬元，隨即吸引外區客洽商承接，客人為首置人士，睇樓後即決定入市，議價後終以540萬元成交，呎價約15,169元。

●中原劉少忠透露，上水居屋翠麗花園1月暫錄約2宗買賣，包括2座中層F室，實用面積約481方呎，兩房間隔，於已補價自由市場價482萬元沽出，呎價約10,021元，新買家為用家，購入單位自住。

●利嘉閣羅富欽表示，粉嶺牽晴間10座高層B室，實用面積約496方呎，兩房間隔，連空中花園，新近以700萬元沽出，呎價約14,113元，屋苑1月暫錄8宗二手買賣，目前約有66個放盤，入場費由560萬元起。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺居屋雍盛苑A座中層5室，實用面積約535方呎，兩房間隔，望園景及山景，放盤5個月，未補價第二市場原先叫價460萬元，獲區內綠表客以435萬元承接，呎價約8,131元。

●美聯陳梓彬指，粉嶺碧湖花園8座中層A室，實用面積約441方呎，獲區內分支家庭以1.25萬元市租，呎租約28.3元，業主於約2014年11月以約364.5萬元購入。

●中原杜文俊透露，沙田新城市廣場3期1座低層B室，實用面積約962方呎，套三房間隔，議價後以1,550萬元易手，呎價約16,112元，新買家為用家，原業主於1999年以400萬元入市上址，持貨22年帳面獲利約1,150萬元，單位升值約2.9倍。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋康林苑A座中層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望園景，原先於已補價自由市場叫價550萬元，放盤5個月，減幅10.4%，獲買家以493萬元承接，呎價約12,294元。

●世紀21奇豐周淑萍稱，沙田曉翠山莊8座低層D室，實用面積約817方呎，套三房間隔，望山景，放盤兩天，獲買家零議價下以998萬元連車位承接，呎價約12,215元。

●中原黎宗文表示，大圍壹號雲頂最新錄9座高層連天台戶，實用面積約1,147方呎，連約767方呎天台，套三房及工人套房間隔，日前以2,828萬元易手，呎價約24,656元。

●中原侯惠良透露，大圍金獅花園2期B座高層6室，實用面積約335方呎，兩房間隔，議價後以500萬元易手，呎價約14,925元，原業主則於2008年以150萬元購入，持貨約14年帳面獲利約350萬元，期內升值約2.3倍。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山聽濤雅苑10座中層F室，實用面積約918方呎，三房連工人房間隔，望海景，原先開價1,350萬元，放盤2個月，減價77萬，獲買家以1,273萬元沽出，呎價約13,867元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山天宇海2A座高層A室，實用面積約786方呎，三房間隔，原先叫租2.4萬元，終以月租2.2萬元租出，呎租約28元，業主於2010年10月購入上址，當時作價722萬元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山公屋耀安邨耀欣樓高層4室，實用面積約407方呎，兩房間隔，放盤2個月，未補價第二市場原先叫價298萬元，減價55萬元，減幅達18%，終獲買家以243萬元承接，呎價約5,971元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山聽濤雅苑10座中層F室，實用面積約918方呎，套三房間隔，開價約1,380萬元，議價後以1,273萬元易手，呎價約13,867元，原業主於2001年以408萬元購入，持貨21年帳面獲利約865萬元，單位升值約2.1倍。

●中原柯勇指，將軍澳1月暫錄約110宗二手成交，較上月同期100宗略為加快，其中東港城暫錄2宗，快將追平上月全月3宗，平均實用呎價約16,555元，項目6座高層H室，實用面積約524方呎，兩房間隔，以859萬元易手，呎價約16,393元。