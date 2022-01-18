基金調查：無懼通脹　資金破紀錄押注商品及股市

外媒報道，美國銀行一項調查顯示，全球基金經理預計今年通脹下降、經濟增長無虞，正在創紀錄加倉押注大宗商品和股市繁榮。

共有329位基金經理接受訪問，管理資產1.1萬億美元。根據這項月度調查顯示，大宗商品的淨超配倉位在1月升至歷史高位。與此同時，股票和債券的淨超配倉位之差達到2011年1月以來最大，因股票的低配倉位跌至歷史低位。

調查結果顯示，儘管聯儲局暗示將更激進地收緊政策以遏制價格飆升，但股市的樂觀情緒仍然很高。高利率前景沒有吸引投資者買入債券，反而引發了股市內部的輪動，從科技等更高估值板塊轉向更便宜的、將受益於經濟增長的板塊。

美銀指出，全球重新開放的希望蓋過對聯儲局加息的擔憂，市場參與者正在從信貸轉向大宗商品，從增長股轉向價值股，從科技轉向銀行股。

這些反應與美國銀行策略師們自己的看法相悖。美銀策略師一直認為，隨着利率上升和經濟成長放緩，股市將會急劇回調。「我們仍然是滯脹熊市論者。」

上述調查進行於1月7日至13日期間。以下是其中一些結論：

●科技股淨超配倉位下降1%，至2008年12月以來的最低水平

●受訪者中，只有36%認為通脹是長期的，56%認為通脹是暫時的

●銀行股淨超配倉位升至41%，接近2017年10月的創紀錄高位

●每100位投資者中，只有7位認為未來12個月會出現經濟衰退

●50%的受訪者認為價值股將跑贏增長股

●投資者預計聯儲局2022年加息3次；2018年12月以來最高比例的受訪者預計孳息率曲線趨平

●最大的尾部風險包括央行鷹派加息、通脹、資產泡沫、全球增長恐慌和疫情復燃

●最擁擠的交易包括做好科技股，做淡美國國債，做淡中國股票，做好ESG和比特幣