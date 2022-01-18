最窮74國年內須還債2730億　打工仔同陷「窮者愈窮」

變種病毒Omicron續肆虐全球，加上天災不斷，形成窮者愈窮的惡性循環！世界銀行資料顯示，全球最窮的74個低收入國家今年必須償還的債務激增109億美元，總額達到350億美元（約2,730億港元），較2020年暴升逾45%，也是近年最大增幅。其中，斯里蘭卡被視為最脆弱國家，評級機構標準普爾上周已警告該國今年可能發生債務違約；加納、薩爾瓦多和突尼西亞也是「計時炸彈」。由於美國聯儲局踏入「收水」階段，市場人士正擔心新興國家會湧現骨牌式賴債潮，面臨「迷失10年」的風險。

由於疫情大流行影響空前，二十國集團（G20）在2020年4月發起「債務暫緩償還倡議」（DSSI），將逾70個國家在2020年5月至12月期間的200億美元債務，延期至2021年底。換言之，那些國家必須恢復償債。不過，這些窮國在暫緩還債期間的新債有增無減，使債務雪球愈滾愈大，據國際金融協會（IIF）數據顯示，中、低收入國家的政府和企業，於2020和2021年分別發行價值約3,000億美元的債券，較疫前高出逾三分之一。

世界銀行已就此預警，隨着多個國家即將恢復還債，債權人早就抽走窮國的「資源」，使當地根本沒有足夠本錢用來還錢，加上再融資成本上揚，意味無序違約的風險增加，將嚴重打擊經濟和公共衞生。世銀又警告，在所有低收入國家之中，大約60%必須重整債務或面臨重整風險，而且可能引爆新的主權債危機。

值得關注是，借貸成本正在上升。疫情爆發兩年以來，各地央行普遍大手減息，使窮國也能以相對低廉的成本借貸，但隨着全球貨幣環境料趨緊，例如巴西和俄羅斯一直大舉加息，以遏制通脹飆升壓力，使現有債務再融資的成本正變得愈來愈高，跨境資本也正從新興市場的股票和債券中流出。

聯合國貿易和發展會議秘書長Rebecca Grynspan直言，鑑於債務問題日益嚴重，發展中國家的財政空間將繼續縮小，這些國家真實地面臨又一個「迷失10年」的風險。

分：縮表衝擊料比加息更大

窮國今年命運如何，很大程度受制美國聯儲局的「收水」速度。中泰證券預計，今次聯儲局「縮表」（即縮減資產負債表）速度可能會加快，每月最大規模或達到現有資產負債表規模的1%，即約900億美元（約7,020億港元），期間可能加息5次。

若以上一輪加息周期的經驗來看，可將收水過程劃分為加息期（時長約3年）、加息縮表重疊期（時長約14個月）和縮表期（時長約兩年），結論是縮表對新興市場的衝擊可能比加息更大，MSCI新興市場指數會有調整，發達經濟體則有較好表現。

●全球失業大軍料超過兩億

新冠肺炎疫情禍延兩年，勞動市場同時形成「貧者愈貧」格局。聯合國國際勞工組織（ILO）最新預期，今年全球失業人數將達2.07億，失業大軍將比2019年的1.86億，多出2,100萬人，同時悲觀地認為明年勞工市場仍然疲弱。即使有工開，也有一定比例屬「臨時工」，意味保障不足，隨時影響未來融入職場的機會。

ILO公布的《2022年全球就業與社會展望》報告預測，全球就業市場復甦時間將比預期長，料今年工作時間減少，以每周工作48小時計算，相當於損失約5,200萬個全職職位，即使明年情況或稍為好轉，亦料將缺少約2,700萬個全職職位。不過，相比去年減少1.25億個「飯碗」，前年則少2.58億個，意味最壞情況已見。

ILO預期，今年全球就業率約59.3%，比2019年下降1個百分點。然而，性別間的就業速度存在差異，有大量女性甚至至今還未重投勞動力市場，她們被迫留在家中照顧因學校停課的孩子，或生病的家人，從事無收入的工作。在中高收入國家，女性就業率料比2019年低1.8個百分點；男性則低1.6個百分點。不過，ILO指這不合比例的差距在未來數年將會收窄，惟仍與疫前有別，令人憂慮疫情為職場的性別差距帶來長遠負面影響。

宏觀來看，全球勞工市場均未能恢復至疫前水平，且國家間的復甦步伐不一，料明年歐洲及太平洋地區能最接近全面恢復；相反，拉丁美洲、加勒比及東南亞地區勞動力市場危機將仍然嚴峻。整體而言，全球勞動市場前景比上一次ILO的預期為差，主因是疫情反覆，特別是變種病毒Omicron的出現，使市場復甦緩慢並為前景帶來不確定性。ILO秘書長Guy Ryder直言，勞動力市場復甦放緩背後有多種原因，若疫情未見改善，不排除再下調就業預測。

報告顯示，勞動市場復甦緩慢將對經濟帶來長期負面影響，發展中經濟體承受的打擊尤其嚴重，特別是依賴勞動力密集的出口產品。另外，依賴旅遊業的經濟體亦因多國關閉邊境而損失慘重。在供應鏈方面，市場需求轉變、網上服務增長、貿易成本高昂及疫情產生的勞工供應緊張，造成製造業瓶頸，持續的供應鏈危機對營商環境增添不確定性，可能會重塑各地供應鏈角色，影響當地就業。

此外，多個國家因疫情而關閉學校或其他學習場所，將削弱學生的學習效能。長遠而言，沒有資源接受網上教學的學生，未來的就業機會顯然變得負面，拉大貧富差距。

更重要的是，目前的就業市場充斥着「臨時工」，在中低收入國家，逾三分之一就業是暫時性工作；高收入國則佔15%。ILO指，這現象長遠不利勞工，主因這類型工作只會為職位及收入帶來更大不確定性，且這類員工較難獲得社會保障，失業機會亦較大。Ryder指，若勞動力市場在各方面沒有廣泛復甦，即意味並無真正復甦過，想確保市場能持續改善，需保持以下原則，包括確保勞工的安全和健康、平等、社會保障及社會間的對話。