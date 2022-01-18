周末新盤大混戰！6大項目合共逾400伙同日登場

雖然疫情依然持續，但全新盤及新盤餘貨突然群起而出，齊齊於周六開售。據一手銷售資訊網資料，最少6個項目合共提供逾400個單位將於周六開售。同時，石硤尾有洋房以逾1.7億元售出。

●長沙灣映築連環加推共70伙 周六賣138伙

而涉及35伙的3號價單，單位包括9個實用面積屬322方呎的M室及26個實用面積屬323方呎的H室，全數屬兩房間隔。售價方面，折實平均呎價為22,216元，折實售價683.33萬元至765.03萬元，折實呎價21,156元至23,685元。今張價單呎價及售價最低的單位為7樓H室，實用面積323方呎。

項目落實於周六(22日)首輪發售138伙，推售首三張價單全數單位。項目銷售當日將於分A組及B組兩輪時段揀樓，其中A組買家必須選購2伙，惟該組別可出售的單位設16伙為上限。而B組買家可選購1伙，但不多於2伙。

該盤將於周四(20日)下午8時截票，周五(21日)下午會率先進行抽籤程序。資料顯示，以公司名義登記的買方不可購買上述的138個單位。

發展商表示，首輪銷售的138伙，扣除2伙預留給市建局重建戶後，136伙的折實平均呎價約21,696元。折實售價介乎621.2萬元至845.31萬元，折實呎價由19,292元至23,685元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，項目於四日內已接獲近1,900張入票。按首輪發售138伙計，超額認購逾12倍。

●黃竹坑站揚海周六賣123伙

據銷售安排，周六當日會分2節揀樓時段，率先揀樓的S組買家，須以一對形式購買指定相連單位，而A組買家則最少購買1伙及不多於2伙單位。準買家須於周五(21日)下午1時前遞交購樓意向登記，項目將於同日下午4時以抽籤方式決定選購單位的次序。

至於，將以招標形式發售的單位，為首次推出的頂層特色戶。單位包括第1A座32樓A室，實用面積分別為1,848方呎，屬四房雙套連雙儲物室間隔，連305方呎平台及1,371方呎天台。而第1B座32樓A室，實用面積1,901方呎，屬四房三套連雙儲物室間隔，設313方呎平台及1,842方呎天台。

●西南九龍維港滙II周六共發售115伙

●上環CAINE HILL加推20伙 周六開售12伙

上述3號價單包括13伙開放式單位及7伙一房單位，實用面積介乎190方呎至289方呎。扣除最高3%的折扣優惠後，折實售價介乎約577.2萬元至888.3萬元，折實呎價由28,284元至31,916元。按定價計，該批單位市值約1.42億元。項目同步上載銷售安排，將於周六(22日)以先到先得的形式發售12伙，包括3伙一房單位及9伙開放式單位。據悉，項目至今累售87伙，並已套現逾6.5億元。

●馬鞍山泓碧周六起招標發售12座獨立屋

●屯門御海灣II周六賣6伙

●石硤尾緹山洋房1.73億元沽

●元朗站The YOHO Hub連沽2伙

●堅尼地城KENNEDY 38一房售855萬元