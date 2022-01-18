周末新盤大混戰！6大項目合共逾400伙同日登場
2022年01月18日 21:58
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雖然疫情依然持續，但全新盤及新盤餘貨突然群起而出，齊齊於周六開售。據一手銷售資訊網資料，最少6個項目合共提供逾400個單位將於周六開售。同時，石硤尾有洋房以逾1.7億元售出。
●長沙灣映築連環加推共70伙 周六賣138伙
市區新盤收票理想，發展商加推單位。恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣映築，周二(18日)連環加推2張價單。其中，提供35伙的2號價單，單位全屬J室及M室，實用面積分別為323方呎及322方呎，全數為兩房單位。售價方面，按最高5%的折扣優惠計，整批單位折實平均呎價為21,798元，折實價介乎636.69萬元至約757.6萬元，呎價約19,773元至約23,456元。該批單位售價及呎價最低均為7樓M室，實用面積322方呎。
而涉及35伙的3號價單，單位包括9個實用面積屬322方呎的M室及26個實用面積屬323方呎的H室，全數屬兩房間隔。售價方面，折實平均呎價為22,216元，折實售價683.33萬元至765.03萬元，折實呎價21,156元至23,685元。今張價單呎價及售價最低的單位為7樓H室，實用面積323方呎。
項目落實於周六(22日)首輪發售138伙，推售首三張價單全數單位。項目銷售當日將於分A組及B組兩輪時段揀樓，其中A組買家必須選購2伙，惟該組別可出售的單位設16伙為上限。而B組買家可選購1伙，但不多於2伙。
該盤將於周四(20日)下午8時截票，周五(21日)下午會率先進行抽籤程序。資料顯示，以公司名義登記的買方不可購買上述的138個單位。
發展商表示，首輪銷售的138伙，扣除2伙預留給市建局重建戶後，136伙的折實平均呎價約21,696元。折實售價介乎621.2萬元至845.31萬元，折實呎價由19,292元至23,685元。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，項目於四日內已接獲近1,900張入票。按首輪發售138伙計，超額認購逾12倍。
●黃竹坑站揚海周六賣123伙
由信和置業(00083)及嘉里建設(00683)等發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周二(18日)上載第4號銷售安排，落實於周六(22日)以價單形式發售123伙，並於下周一(24日)起透過招標發售2伙頂層特色單位。
據銷售安排，周六當日會分2節揀樓時段，率先揀樓的S組買家，須以一對形式購買指定相連單位，而A組買家則最少購買1伙及不多於2伙單位。準買家須於周五(21日)下午1時前遞交購樓意向登記，項目將於同日下午4時以抽籤方式決定選購單位的次序。
至於，將以招標形式發售的單位，為首次推出的頂層特色戶。單位包括第1A座32樓A室，實用面積分別為1,848方呎，屬四房雙套連雙儲物室間隔，連305方呎平台及1,371方呎天台。而第1B座32樓A室，實用面積1,901方呎，屬四房三套連雙儲物室間隔，設313方呎平台及1,842方呎天台。
●西南九龍維港滙II周六共發售115伙
疫情反覆，但無阻部分發展商推售新盤。信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙II，上載銷售安排，將於周六(22日)發售115伙，當中58伙以價單形式發售，另57伙以招標形式發售。
●上環CAINE HILL加推20伙 周六開售12伙
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL，周二(18日)加推涉及20伙的3號價單，並同步上載銷售安排，將於周六(22日)發售12伙。
上述3號價單包括13伙開放式單位及7伙一房單位，實用面積介乎190方呎至289方呎。扣除最高3%的折扣優惠後，折實售價介乎約577.2萬元至888.3萬元，折實呎價由28,284元至31,916元。按定價計，該批單位市值約1.42億元。項目同步上載銷售安排，將於周六(22日)以先到先得的形式發售12伙，包括3伙一房單位及9伙開放式單位。據悉，項目至今累售87伙，並已套現逾6.5億元。
●馬鞍山泓碧周六起招標發售12座獨立屋
碧桂園(02007)等合作發展的馬鞍山泓碧，將於周六(22日)起以招標形式發售12伙獨立屋。招標期由1月22日至5月31日，期間每日下午12時招標，下午1時截標。
●屯門御海灣II周六賣6伙
除了全新盤之外，新盤餘貨亦齊於周六開售。新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II公布，將於周六(22日)以先到先得形式發售6伙。該6伙單位有1伙為一房戶，有5伙為一房連儲物室間隔，實用面積由299方呎至367方呎。售價方面，扣除最高22%折實優惠後，折實平均呎價為20,583元，折實價623.05萬元至762.84萬元，折實呎價由約19,900元至約20,838元。
●石硤尾緹山洋房1.73億元沽
新盤市場續錄大額成交。據一手銷售資訊網資料，嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山，周二(18日)沽出一座洋房。上述為洋房16，實用面積2,846方呎，連1,002方呎花園、941方呎天台及118方呎平台，採四房間隔，設私人升降機及2個停車位，以逾1.73億元成交，呎價為60,642元。
●元朗站The YOHO Hub連沽2伙
新地(00016)旗下元朗站項目The YOHO Hub，周二(18日)連沽2伙，共涉及3,367萬元。其中，第1座31樓B室，實用面積935方呎，屬四房間隔，以1,983.43萬元成交，呎價約21,213元。另第3座19樓D室，實用面積646方呎，屬三房間隔，成交價為1,383.48萬元，呎價約21,416元。資料顯示，該盤本月累售149伙。
●堅尼地城KENNEDY 38一房售855萬元
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38，周二(18日)沽出18樓B室，實用面積287方呎，採一房間隔，以855.45萬元成交，呎價約29,807元。