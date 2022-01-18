約二千樂視網投資者興訴 向賈躍亭等索賠近46億人幣

「下周回國」賈躍亭於美國醉心「只聞樓梯響」的電動車法拉第未來，不過與其有關樂視網風波仍未結束。內媒報道，多家證券公司相繼披露作為被告，遭上海君盈資產管理合夥企業(有限合夥)等兩千名投資者提起民事訴訟，共索賠45.71億元人民幣(下同)。

有案件的原告代理律師表示，該案有機會超過康美藥業案，成為中國證券史上的投資者索賠第一大案；並預期參與訴訟人數還會增加，預料農曆新年前，法院會組織一次證據交換，並於農曆新年後正式開庭。

作為原告，樂視網投資者認為，樂視網虛假陳述行為致其權益受損，要求樂視網承擔虛假陳述侵權民事賠償責任；賈躍亭等14名自然人作為虛假陳述過錯責任人，承擔連帶賠償責任；中德證券等3家證券公司及3家會計師事務所因未勤勉盡責、未能發現樂視網財務造假，承擔連帶賠償責任。

公開資料顯示，樂視網於2010年上市，市值一度突破千億元，甚至成為創業板的「市值一哥」。不過，樂視網深陷資金鏈危機，創始人賈躍亭也遠走美國。2020年7月21日，樂視網在深圳證券交易所退市。在退市前的最後一個交易日，樂視網的股價報0.18元，總市值僅剩下7.18億元。