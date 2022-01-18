美股道指暴跌逾500點　俄羅斯股市急挫逾7%

反映整體融資成本的美國10年期國債孳息率升至1.857厘，創兩年新高，加上高盛業績遜預期和製造業指標降至收縮區間，皆拖累美股周二假期復市表現。道指周二(18日)跌561點，至35,351點；標指挫69點，至4,593點；以科技股為主的納指跌294點，至14,599點。

歐洲股市亦全線暴跌，俄羅斯MOEX指數暴跌7.31%，低見3,299點；英股挫0.67%，德股及法股亦跌近1%。

港股外圍方面，恒指夜期現報23,947點，跌89點，低水166點。

值得留意是美國5年期和30年期債息差距縮至低於0.5厘，創2020年3月以來最低，意味市場愈益押注聯儲局加息臨近。美國銀行一項調查顯示，只有36%受訪基金經理表示，通脹將是長久的；56%人則認為是暫時性。多數基金經理認為今年通脹緩和，對商品及股市前景樂觀，特別看好銀行、醫藥及工業股。晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，市場上普遍股票估值雖偏高，惟料價值型和小型股應受惠經濟持續向好，有更大上升機會，又預期聯儲局加息影響不大，主因利率從極低水平上升。

企業消息方面，微軟宣布，將以687億美元(5,358億港元)收購遊戲開發商動視暴雪，微軟股價曾跌2.52%；動視暴雪則升32.89%。微軟表示，此次收購將加快推動公司遊戲業務在移動平台、電腦、主機和雲領域的增長，並將為元宇宙發展提供基礎。

動視暴雪旗下擁有眾多知名作品，包括第一人稱射擊遊戲《決勝時刻》系列、大型多人線上角色扮演遊戲《魔獸世界》、手機遊戲《Candy Crush Saga》等等。

另外，藥廠莫德納宣布，對抗變種病毒Omicron的疫苗，將於未來數周進入臨床開發階段，有望3月左右把數據傳送至監管機構。該企同時正研發一款疫苗，結合新冠疫情的加強劑劑量及實驗性流感疫苗，期望這款疫苗能在明年秋季在部分國家使用，目標是每年民眾只需打一劑加強針，便能解決部分人不想在一個冬季接種兩劑或三劑疫苗的問題，惟該企股價周二曾跌4.9%。

高盛公布，截至去年12月底止第四財季收入按年倒退7.12%至126.39億美元；純利下降27.91%至38.09億美元；每股賺10.81美元，遜預期。其中，全球市場業務收入減少28.97%至39.85億美元；消費者及財富管理業務則跌2.52%至19.67億美元；而佔其總收入逾30%的投資銀行業務微增2.59%至37.96億美元。該企股價曾跌7.2%。

數據方面，為美國製造業指標之一的1月紐約聯儲製造業指數大降至-0.7，不但遜預期的25，更大幅差過上月的31.9。數據公布後，現貨金升0.6%，高見每安士1,818美元；現貨銀也漲1.5%，報每安士23.37美元。