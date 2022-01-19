東方日報B1：全球通脹危局「油」此起

造成百物騰貴元兇之一，正是自去年起不斷攀升的能源價格。能源短缺不但推高生產成本，個別地區大規模限電，加劇全球供應鏈失衡。近日全球地緣政治局勢危機升級，推動布蘭特期油價格創逾7年高位！有「鱷王」之稱的橋水創始人達利奧直言，各國太快推進新能源轉型，勢將推升通脹壓力。內地也直言，全球面臨能源緊張甚至危機，通脹是重大外在壓力，經濟金融具有外溢性的重大風險。

布蘭特期油3月合約周二(18日)曾高見每桶88.13美元，創2014年10月來新高。全球各地均出現地緣政治風險，也門胡塞武裝組織對石油輸出國組織(OPEC)第3大產油國阿聯酋發動襲擊；而俄羅斯與烏克蘭的局勢未見緩和；北韓近期更連環試射導彈，市場難免擔心局勢隨時「擦槍走火」。

若說中東局勢是導致油價飆升的近因，遠因自然是新能源轉型大趨勢，令化石燃料產出與需求失衡。為加快推動潔淨能源應用，各國出台限制碳排放措施，令化石燃料生產商不敢增產。達利奧警告，能源轉型要謹記過猶不及，採用聰明的做法。他又稱，能源成本須跌，否則導致通脹升溫，影響民眾基本生活。

縱使石油商願意增產，也要面臨高昂的成本。外媒指，美國頁岩油開採引發的地震加劇，德克薩斯州政府已採取行動，要求企業將油井開採時所產生的廢水抽走，大大增加了開採成本。

頁岩油的開採通常會採用所謂「水力壓裂法」，即以高壓把水注入油井，令地層產生裂縫，使頁岩油氣流動釋出地層。惟此過程會產生大量廢水，如廢水沉積在地底，有機會加劇對地層負擔。近日地震活動加劇令政府出台新規，迫使開採商抽走並另覓方法來安置廢水。

能源訊息公司Sourcenergye表示，如果二疊紀盆地的頁岩油從業員必須全數用貨車載運廢水，每年成本可能會增加逾兩億美元；若無法找到新的處理方法，恐被迫減產每日數萬桶的原油。消息推升紐約期油周二每桶高見85.74美元，續創逾7年新高。

隨着全球能源危機加劇，高盛也發表報告，把今年下半年布蘭特期油價格預測上調至每桶100美元，同時將2023年預測從85美元，上調至105美元。該行更指出，Omicron變種病毒對石油需求的衝擊遠不及Delta，市場依然存在較大供應缺口。

為了應對油價升溫，去年11月美國已宣布聯合中國、日本、南韓、英國及印度釋放石油儲備。目前除中國外，其餘諸國已陸續公布釋放儲備計劃。外媒引述消息指，中方仍在考慮計劃細節，正就具體方案進行評估，目前已有進展。報道又指，中方考慮的因素除時間、規模、種類外，還包括買入原油儲備的價格水平。此前曾有消息稱，內地打算在農曆新年假期前後釋放儲備，亦有石油交易商預期會在春節後正式出台。