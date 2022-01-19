美股道指重挫543點　納指近兩年來首穿200日線

投資者關注聯儲局下周議息，3月甚至下周加息的預期甚囂塵上，觸發美債息急飆，美股3大指數周二(18日)受挫。道指收報35,368點，跌543點或1.51%；標指收報4,577點，跌85點或1.84%。

以科技股為主的納指周二收報14,506點，跌386點或2.6%，創3個月新低，由紀錄高位回落逾一成，並且收市跌穿200日線，為2020年4月以來首次。

美國債息周二急揚，兩年期美國國債孳息率自2020年2月以來首次升穿1厘；10年期美國國債孳息率升逾10個點子，至1.87厘，為自2020年1月以來的高位，今年以來已經累升逾20%。

牛津經濟研究院首席美國金融市場經濟學家Kathy Bostjancic表示，美國債市仍正消化聯儲局更激進的緊縮政策，主要由於通脹仍然居高不下，而且聯儲局的指引愈來愈鷹派。

Bostjancic補充道，聯儲局收緊政策，意味到美國資產估值將會收縮，同時當地廣泛的經濟增長將會放緩。

企業消息方面，微軟宣布，將以687億美元(5,358億港元)收購遊戲開發商動視暴雪，微軟股價全日跌2.43%，收報302.65美元；動視暴雪則升25.88%，收報82.31美元。

微軟表示，此次收購將加快推動公司遊戲業務在移動平台、電腦、主機和雲領域的增長，並將為元宇宙發展提供基礎。動視暴雪旗下擁有眾多知名作品，包括第一人稱射擊遊戲《決勝時刻》系列、大型多人線上角色扮演遊戲《魔獸世界》、手機遊戲《Candy Crush Saga》等等。

另外，藥廠莫德納宣布，對抗變種病毒Omicron的疫苗，將於未來數周進入臨床開發階段，有望3月左右把數據傳送至監管機構。該企同時正研發一款疫苗，結合新冠疫情的加強劑劑量及實驗性流感疫苗，期望這款疫苗能在明年秋季在部分國家使用，目標是每年民眾只需打一劑加強針，便能解決部分人不想在一個冬季接種兩劑或三劑疫苗的問題，惟該企股價周二急瀉8.85%，收報186.61美元。

高盛公布，截至去年12月底止第四財季收入按季倒退7.12%至126.39億美元；純利下降27.91%至38.09億美元；每股賺10.81美元，遜預期。其中，全球市場業務收入按季減少28.97%至39.85億美元；消費者及財富管理業務則跌2.52%至19.67億美元；而佔其總收入逾30%的投資銀行業務微增2.59%至37.96億美元。該企股價收報354.4美元，跌6.98%。