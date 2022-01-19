聯儲局加息幅度恐達50點子　逾20年來最激！

從貨幣市場表現來看，投資者開始預期聯儲局可能在3月會議上加息50個基點。倘若如此，這將是2000年5月以來，美聯儲單次加息的最大幅度。

據報道，雖然目前市場認為最有可能的情況是，聯儲局在3月加息25個基點，但掉期市場(swap market)現在對此的定價超過25個點子。由於聯儲局在1月的貨幣政策會議上預計不會有任何變動，這表明交易員們已經在考慮3月底前加息50個點子的可能性。

在歐洲美元市場上，應對聯儲局大幅加息的期權品種需求較大，期權交易量高於正常水平。6月到期的期權合約的頭寸顯著增加，如果聯儲局在3月會議上加息50個點子，這類合約將獲得收益。目前，與聯儲局加息相關的掉期品種顯示，3月份收緊約26個點子，整個2022年收緊100個點子。

倘若聯儲局在3月真的一口氣加息50個點子，那麼將是自2000年5月以來，該局最激進的一次貨幣政策收緊。而回顧當時，聯儲局已經處在貨幣政策的緊縮周期中，並非那一輪加息週期中的首次加息。

事實上，近日聯儲局貨幣政策鷹派程度明顯加大，華爾街也警告稱該局可能繼續轉鷹。

摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)上周表示，如果今年聯儲局只加息4次，他會感到非常驚訝，因為他相信美國經濟走勢良好，可以承受今年超過4次加息。

Pershing Square Capital Management創始人、知名投資者及基金經紀阿克曼(Bill Ackman)日前認為，美國聯儲局3月應該加息半厘(即50個點子)，才能有效震懾市場。

他表示，聯儲局今年加息3至4次來抑制通脹已成為市場共識，建議「(3月)加息半厘將會有效降低通脹預期，未來進一步採取可能傷及經濟的激進舉措的必要性就會降低」。他解釋，加息0.5厘將表明聯儲局對抗通脹的決心，會令市場感到震驚和敬畏。