道指挫543點　油價創逾7年收市新高

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.73；港匯見7.7921；離岸人民幣(CNH)報6.3578；美元兌日圓處114.57；歐元報1.1328，英鎊報1.3598。金價處1,815.18美元。布油報88.56美元，紐油處86.23美元。比特幣報4.25萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水20點。

●道指收報35,368點，跌543點或1.51%；標指收報4,577點，跌85點或1.84%。納指收報14,506點，跌386點或2.6%，創3個月新低，由紀錄高位回落逾一成，並且收市跌穿200日線，為2020年4月以來首次。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報24,132點，升20點或0.08%。

●即月恒生指數放期收報24,095點，升59點，低水18點，成交23,691張。

●紐約2月期金收報每安士1,812.4美元，跌0.2%。

●10年期美國國債孳息率急升10.5個點子，報1.877厘，為2020年1月，疫情前的高位。

●虛擬貨幣交易平台Coinbase表示，正在與信用卡公司萬事達卡(Mastercard)在NFT (Non-fungible Tokens，不可代替代幣)方面建立合作夥伴關係。

●微軟斥資687億美元收購動視暴雪，溢價逾四成。

●橡樹資本董事長及聯合創辦人馬克斯表示，美國出現了過度通脹，低利率已經實現其政策目標，現時聯儲局必須加息。

●美國石油巨擘埃克森美孚(ExxonMobile)周二(18日)宣布，計劃到2050年將溫室氣體排放量降至淨零。

●紐約2月期油收報每桶85.43美元，升1.61美元或1.92%；布蘭特3月期油收報每桶87.51美元，升1.03美元或1.19%。兩大基準原油期貨價格均創出自2014年10月13日以來收市新高。

●全美住宅建築商協會(NAHB)數據顯示，美國1月房屋市場指數為83，低於市場預期，以及去年12月的84。

●英國富時100指數收報7,563點，跌47點或0.63%；法國CAC指數收報7,133點，跌67點或0.94%；德國DAX指數收報15,772點，跌161點或1.01%。