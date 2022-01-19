李秀恒：華外貿帶動環球經濟復甦

去年中美博弈持續升溫，尤其是拜登政府出台一系列針對內地企業的監管政策，並四處拉攏盟友組建遏華聯盟，似乎有意在貿易、金融和供應鏈等多個方面與華全面脫鈎。然而，內地藉着「十四五(第14個5年規劃)」開局之年的機會，對外加大改革開放力度，對內則勵精圖治，整理內地市場存在的隱患和泡沫，努力經營好產業供給鏈的同時，通過出口貿易支撐全球經貿復甦，成為新冠肺炎疫情大流行下，全球唯一連續兩年實現經濟正增長的主要經濟體。

據商務部估計，去年全年內地貨物進出口總額有望達到6萬億美元，增長超過20%，而進出口淨增長約為1.3萬億美元，相當於過去10年增長量的總和，其中又以出口貿易的增長尤為突出，進一步鞏固了內地作為全球第一貿易大國的地位。

海關總署數據顯示，去年1至11月內地出口總額超過19萬億元人民幣，增長達21.8%；而僅在去年前3季度，內地商品出口額已佔國際市場總份額的15%，創歷史新高。同時間，貨物出口增長佔全國經濟增長的比重也上升到27.8%，成為推動內地經濟疫下復甦的主要動力之一。

其實，內地進出口貿易基本面在全球疫情大流行陰霾之下，仍然保持平穩向好的趨勢，一方面是受惠於繼續深化與亞太區新興市場的貿易往來，拓闊自身發展空間的同時，減少對美國市場的依賴；另方面則是在全球疫情持續蔓延的大環境下，內地政府依然堅定地推行擴大對外開放的政策，並對進出口和國際貿易提供政策上的便利，使支持貿易全球化的國家相信內地政府互利共贏、包容開放的貿易理念，更加願意與內地企業做生意。

事實上，受惠於內地有效應對新冠肺炎疫情，經濟和生產鏈復甦迅速，使內地商品在全球疫情持續，多國工廠生產線停擺之時，仍然能穩定的生產和出口，從供給側的層面，對全球經濟疫下復甦和產業鏈復工復產提供了強大的支撐，直接帶動了全球貿易和經濟復常，亦令全球產業鏈更加依賴內地出口的商品。

由此可見，內地經濟和治理模式所具有的獨特優勢，在面臨外部衝擊的時候，展現出強大的韌性與彈性，只要內地繼續推動高水平的對外開放，堅持促進國際貿易合作，並通過《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)和加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》(CPTPP)等國際經貿合作協定，進一步推動貿易全球化，便無懼美國政府的脫鈎威脅。若美國政府一意孤行，堅持遏華政策及「美國優先」的貿易保護主義，並利用美元霸權來收割全球利益，恐怕最終只會被全球化的時代巨浪吞噬，陷入孤立無援的困境。

香港經貿商會會長 李秀恒