雲頂香港提交清盤呈請　續停牌

雲頂香港( 00678 )公布，公司可動用現金結餘預計將於2022年1月底或前後耗盡，董事會認為公司即將無法償還到期的債務，於2022年1月18日(百慕達時間)，根據百慕達公司法，公司向百慕達最高法院提交公司清盤的呈請書，以及尋求任命安邁顧問公司之Edward Simon Middleton及黃詠詩以及R&H Services之Edward Alexander Niles Whittaker為聯席臨時清盤人(統稱「JPLs」)之傳票，該任命目的為擬定及提出有關公司債務及負債的任何重組建議。

公司向百慕達法院尋求命令，授權JPLs促進及協助公司擬定及提出集團的財務債務重組，藉此使公司得以繼續持續經營，冀與公司債權人達成妥協或安排，包括(但不限於)根據公司法第99條以債務償還安排的方式作出妥協或安排，或者獲授權出售公司全部或若干資產，從而使公司債權人的價值及回報最大化。

預計百慕達法院將於2022年1月20日下午2時30分(百慕達時間)審理有關呈請及JPL申請的單方面聆訊。

待任命JPLs後，董事會不得採取任何將與JPLs的權力不一致或對JPLs的權力造成干預的行動，該等權力包括但不限於擬定及提出與公司債權人的任何妥協或安排以及公司及其附屬公司任何及所有企業及資本重組或公司資產之任何出售、訂立有關公司業務的任何協議或交易、監督董事會及出席任何董事會會議、股東特別大會或股東周年大會，以及行使公司作為公司直接及/或間接附屬公司股東的權利。

董事會認為，為盡量提高財務重組的成功機會，並暫停其任何無擔保債權人的索賠，且避免公司無秩序清盤，任命JPLs乃屬必要，且符合公司、其股東及債權人的利益。於任命JPLs後，公司聯同其專業顧問將繼續努力，致使集團的達成一致共識及互為條件的重組得以執行，以為所有債權人及其他持份者保存價值。

集團若干業務活動，包括但不限於Dream Cruises Holding經營郵輪航線，將予繼續，以保存及保障核心資產及維持集團的價值；然而，預期集團的大部分現有營運將予停止。

股份將繼續停牌。