陳樂怡：港股動力減　短線料整固

美國聯儲局將於下周舉行議息會議，市場靜候有關縮表的線索。近期美國長短債息普遍向上，10年期國債孳息率升穿1.8厘，債息高企料會牽制科技股表現。港股自1月低位22,709點急速反彈至24,500點附近，惟近期港股成交縮減至近千億元水平，恒指短期進一步向上動力有限，資金轉向於板塊輪動。恒指料先行整固，於10天線(約23,800點)至100天線(約24,600點)上落。

內地去年全年及第四季國內生產總值(GDP)增長勝預期，但12月數據仍存隱憂。內地12月3大經濟增長引擎表現不一，隨着穩價保供措施收效，工業生產略有改善。受累疫情反覆，餐飲收入大幅下跌，消費增速創16個月以來低位。由於疫情持續，消費市道短期難見起色。固定資產投資投持續放緩，基建投資縱有反彈，但無法抵擋房地產投資跌幅進一步擴大。房地產政策見底，但需時傳導至投資、施工層面。

內地首季經濟下行壓力明顯，穩增長措施需要加碼，近期動作包括發改委10大措施鼓勵農曆新年消費，以及下調中期借貸便利(MLF)利率。如無意外，貸款市場報價利率(LPR)將會跟隨向下，以降低企業融資成本，穩定信貸投放。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)