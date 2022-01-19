【高盛推介】滙豐連升7日後轉跌 資金積極部署淡倉
2022年01月19日 10:21
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股自本月7日起連升7個交易日後，周二(18日)曾高見55.1港元，再創22個月新高，惟及後受壓回吐，倒跌收市，周三(19日)早段繼續下跌。現報54.35元，跌約0.4%。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極部署淡倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,080萬元，為同期最多資金流入的相關資產，當中認沽證佔約1,730萬元。周二流入熊證的資金有約360萬元。
好倉方面，可見周二部署牛證的資金沽出近牛，並有部分轉倉至41元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約6個月的低街貨滙豐購(21677)。貼價選擇可留意年期約5個月的高槓桿滙豐購(16719)。牛證方面可留意屬遠牛，但仍是市場上最貼價之一的滙豐牛(60602)，與現價有約12元收回距離。
滙豐購21677，行使價60元，2022年7月26日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿、低街貨。
滙豐購16719，行使價55.93元，2022年6月27日到期，實際槓桿9.9倍，貼價、高槓桿。
滙豐牛60602，收回價42元，行使價41元，換股比率100，槓桿比率4.5倍，市場上最貼價牛證之一。
滙豐沽22160，行使價45元，2022年7月25日到期，實際槓桿7.5倍，新上市。
滙豐沽21413，行使價44.39元，2022年4月25日到期，實際槓桿11.8倍，高槓桿、低面值。
滙豐熊67995，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率7.3倍，近6元收回距離遠熊。
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