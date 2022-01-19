騰訊蟬聯胡潤中國500強榜首 台積電首上榜即躋身次席
2022年01月19日 10:32
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胡潤研究院公布《2021胡潤中國500強》，按照企業市值或估值進行排名而列出中國500強非國有企業。據悉，是次上榜門檻提高90億元或39%，達320億元人民幣(下同)創歷史新高。由於中國500強系列榜單不包含國有企業，故中國價值最高的國有上市公司、價值2.3萬億的貴州茅台未有上榜。
今次排名中，騰訊(00700)價值雖於去年蒸發1萬億元，但仍以3.9萬億元蟬聯中國價值最高的非國有企業，新上榜的台企台積電則以3.7萬億元價值排名第2，阿里巴巴(09988)價值跌去一半，但仍以2.5萬億元，由上前排名第2，下降一級至第3位。
另外，有34家企業價值升了1倍以上，3家企業價值升上至千億美元，以字節跳動為首，其次是寧德時代及美團(03690)。
●寧德時代首次進入10強
其中寧德時代為首次進入首10名，價值增長至去年2.5倍，達1.5萬億元，排名上升6位至第5位。
●內地監管行業最多跌出500強
值得一提的是，醫療健康和能源行業增長顯著，成為500強企業最多的首兩大行業。相反，傳統醫藥和醫藥零售、房地產和教育領域跌出500強的企業最多，包括華海藥業、大參林、好未來及中國恒大(03333)等。