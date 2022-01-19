騰訊蟬聯胡潤中國500強榜首　台積電首上榜即躋身次席

胡潤研究院公布《2021胡潤中國500強》，按照企業市值或估值進行排名而列出中國500強非國有企業。據悉，是次上榜門檻提高90億元或39%，達320億元人民幣(下同)創歷史新高。由於中國500強系列榜單不包含國有企業，故中國價值最高的國有上市公司、價值2.3萬億的貴州茅台未有上榜。

●寧德時代首次進入10強

其中寧德時代為首次進入首10名，價值增長至去年2.5倍，達1.5萬億元，排名上升6位至第5位。

●內地監管行業最多跌出500強