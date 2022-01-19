【深度解構】微軟巨額吞併動視暴雪的五大理由...

微軟宣布以687億美元(約5,358億港元)的巨資收購遊戲公司動視暴雪，創下該集團歷來最大手筆的收購，而且溢價超過45%，可謂志在必得。外媒總結五大理由，拆解微軟此著背後的盤算。

【規模】

【手遊】

手遊是遊戲領域成長最快的領域，動視暴雪擁有開發出風靡一時的Candy Crush的手遊工作室「King」，而微軟在該領域幾乎空白。被任命為Microsoft Gaming行政總裁的Xbox遊戲工作室主管Phil Spencer坦言，手機已是當今不可取代的遊戲裝置，而非遊戲主機。早前Take-Two Interactive Software豪擲110億美元收購Zynga，也是出於同樣理由。

【繞過App Store手續費】

微軟CEO納德拉(Satya Nadella)希望打造一個龐大的遊戲帝國，吸引玩家直接進入，而不必被蘋果App Store收費。他表示，目前兩大應用程式平台從遊戲分銷獲得的收入，遠超越微軟自己在遊戲銷售及訂閱獲得的收入，無論是內容還是分銷，都需要更多創新及投資。

【元宇宙】

微軟的元宇宙布局有兩大要點，「遊戲」及「Office和會議軟件」。對Nadella及Spencer來說，為了「創世神」(Minecraft) 和「最後一戰」(Halo)這兩個系列而匯集的一大批玩家，就是元宇宙的類似概念，藉由收購案，將讓能遊戲社群創造自己的虛擬世界。Nadella指出，相信不會只有一個集中的元宇宙，也不應該有。反而需要支持各種平台，以及一個強大的內容、商業及應用程式生態系統。

【三C】

Nadella的策略一向圍繞著雲端(Cloud)、內容(Content)及創作者(Creators)，這次發動收購是希望能把動視暴雪過去和未來的內容都納入雲端遊戲服務Xbox Game Pass，這是一項已經能為微軟帶來穩定訂閱收入的業務。他也希望打進創作者世界，因此在收購 Minecraft、LinkedIn及Github之後，繼續尋找擁有廣大創作者社群的大型資產，包括最終未能收歸旗下的Tiktok、Pinterest及Discord。

美國正在加強監管大型科技公司的併購，假如上述交易無法獲得監管機構批准，微軟將須向動視暴雪支付30億美元分手費。