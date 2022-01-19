港交所：10年後內地股債市場規模料破百萬億美元

他稱，內地債券和股票市場的總市值在2018至2020年期間，由18.6萬億美元，激增至30.7萬億美元，相信內地資本市場的廣度和深度都將持續快速增長，內地股票和債券市場的規模10年後將超過100萬億美元。隨着愈來愈多中國和國際投資者的參與，已看到跨境資本流動加快，滬深港通計劃、國際指數提升A股納入比重和新產品的不斷湧現，正在激發和滿足全球投資者對於多元資產配置的需求。

他表示，香港作為連接內地與國際市場的橋樑，擁有獨特優勢，可以在中國金融大發展中發揮獨特的作用。香港國際化的市場機制可為金融產品創新和人民幣國際化提供完美的試驗田。為滿足不斷增長的市場需求，港交所亦推出一系列創新與改革措施，如MSCI中國A50互聯互通指數期貨、擴大滬深港通投資目極，以及引入新的SPAC上市機制。

他認為，即使國際地緣政治局勢複雜，全球資本市場之間並沒有「脫鈎」，反而相互依存度愈來愈高，跨市場投資的需求也比以往更旺盛，相信香港現時的作用比以往任何時候都更重要。

另外，歐冠昇提到，全球經濟復甦非一帆風順，新冠肺炎疫情仍困擾市場，世界局勢亦錯綜複雜，但仍相信各種各樣市場參與者之間的相互聯繫會愈來愈緊密。