【產經直播】A股博春節效應？

投資者憂慮美國加息幅度比預期大，美國10年期債息續創兩年高，在周三(19日)亞洲時段抽升至1.89厘。隔晚美股急挫，三大指數齊齊向下，其中納指更插2.6%。利率掉期合約顯示，市場開始預期美國聯儲局3月或一口氣加息50點子，若成真將會是2000年5月以來首度單次加息半厘，對環球股市震盪有幾大？

另外，人民銀行官員日前表示，當前內地經濟面臨三重壓力，要把貨幣政策工具箱開得再大一些，保持總量穩定，避免信貸塌方。市場憧憬內地會繼續放寬貨幣政策，A股「春節效應」今年又會否出現？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集獨立股評人胡孟青，及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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