嘉信理財：美股或跟隨債息向上　今年波動較以往高

美股今年表現反覆，昨日(19日)道指收跌543點，納指更收跌2.6%。面對美國通脹壓力，市場料聯儲局今年加息3至4次，嘉信理財香港有限公司私人客戶顧問游國義表示，加息預期令市場波動較以往高，但認為聯儲局已多次向市場釋放加息信號，故反應將不會如以往大。總體而言，今年市場氛良好，投機性交易將較去年少。

近日美國10年期國債孳息率曾創兩年來歷史高位，目前也正處於1.8厘的高水平，該行理財顧問林長傑認為，據歷史表現，當10年期國債孳息率維持在5厘以下，股市很大機會跟隨債息走勢。

依板塊細分，林認為去年較受投資者追捧的科技股，今年將與大市同步，主因包括居家工作(WFH)等軟件需求將緩和，且現時普遍科技公司估值較高，上升空間有限。不過，由於去年大部分科技公司盈利顯著，資產負債表及現金流充足，能支持企業派息或作股票回購，有助吸引投資者。但他警告，行業主要集中在幾家龍頭企業，且有關私隱、資訊安全等問題備受監管機構關注，構成一定風險。

該行看好醫療板塊，隨着醫療科技改進，適合長線發展。全球市場來看，該行注意到新興市場的中產人數正在增長，料對醫療需求增加，惟行業風險包括部分政府或推出政策限制藥品價格。