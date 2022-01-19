【高盛推介】比亞迪逆市落後 輪證點揀？
2022年01月19日 12:29
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周三(19日)早段逆市下跌。早上低開後曾反彈見269.4港元，惟及後受壓再跌，最低見257.6元。現報258元，跌約3%。
有報道引述消息，指比亞迪與中國一汽成立合資公司一汽弗迪新能源科技，註冊資本10億元人民幣，及由比亞迪全資子公司弗迪實業持股51%。據中汽協數據顯示，去年新能源汽車成為汽車行業最大亮點，連續7年銷量全球第一。當中去年12月新能源汽車市場及新能源乘用車市場滲透率分別達到19.1%及20.6%。
觀察個股輪證資金流向，認沽證於本周一(17日)及周二(18日)共錄得約50萬元資金流入。牛熊證方面，周二部署牛證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至較近收回價的產品。熊證於周二繼續獲資金流入，有約40萬元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價300元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高的比迪購(20457)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨比迪購(20742)。低面值選擇可留意屬長期的比迪購(18804)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(52083)，遠牛選擇可留意比迪牛(55291)，與現價有約18及28元收回距離。
比迪購20457，行使價300元，2022年4月26日到期，實際槓桿6.5倍，行使價300元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
比迪購20742，行使價280.2元，2022年4月29日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。
比迪購18804，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿3倍，低面值、長期。
比迪牛52083，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率11倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛55291，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨比迪沽(16403)。中期選擇可留意低街貨比迪沽(20035)。熊證方面的貼熊選擇可留意比迪熊(66723)，遠熊選擇可留意比迪熊(62316)，與現價有約22及32元收回距離。
比迪沽16403，行使價250元，2022年4月21日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、低街貨。
比迪沽20035，行使價207.8元，2022年6月23日到期，實際槓桿4.1倍，中期、低街貨。
比迪熊66723，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
比迪熊62316，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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