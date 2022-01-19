【一文看清】騰訊上季業績料平平　大行最新評析...

●大摩降其目標價至600元

摩根士丹利預計，騰訊上季收入按年升6%，至1,420億元人民幣，經調整營業利潤則按年跌3%至370億元人民幣，將其目標價下調逾7%，由650元降至600元。不過，該行相信騰訊的廣告業務將於今年下半年好轉，而其核心戰略投資於未來幾年將取得成果，重申其「增持」評級。另外，大摩下調騰訊2022年收入預測5%。

●富瑞對2022年首季表現趨保守

富瑞料，騰訊上季總收入按年升5%至1,410億元人民幣，早前預測為增長7%；期內總遊戲收入按年升6%，手遊收入放緩主因去年高基數、保護未成年人士的新措施。計及2021年下半年行業和宏觀環境的變化，下調騰訊2021年全年盈利預測，目標價由628元下調至610元，評級「買入」維持。展望2022年首季，基於宏觀經濟存不利因素，該行對騰訊業務作出保守假設。

●中金大削其目標價至527元

至於中金看得最淡，除預料其上季經調整溢利按年跌25%，並將其目標價降至527元，評級「中性」。

●星展料行業內地監管風險可控

星展相信，內地監管當局將更頻繁地與網企進行溝通及管理，故行業監管風險屬可控。該行又指，在當局恢復審批新網遊許可前，估計內地網遊行業最少在今年首季面臨較高的不確定性。該行予騰訊「買入」評級，目標價671元。