宏利：59%港人料疫情至少維持1年　對後遺症乏了解

《宏利亞洲康健調查》發現，大部分港人預期新冠肺炎疫情至少持續多1年，普遍對個人財務及健康狀況有所憂慮。

是次調查於8個亞洲市場進行，共訪問超過8,000人。在1,000名受訪港人當中，59%認為新冠肺炎至少會持續多12個月，有1/5人認為疫情不會完結。儘管市民普遍對疫情影響感到憂慮，惟對「新冠肺炎後遺症」缺乏了解，僅15%熟悉有關症狀，亞洲區平均水平為35%。

根據世界衞生組織的數據，約1/4曾感染新冠病毒的患者表示，其症狀持續至少1個月，而有1成在染疫12周後仍感不適，這症狀一般稱為「新冠肺炎後遺症」。

另外，港人自覺健康水平有所下降，僅45%受訪者表示自己體能健康良好，較2020年的55%有所下降，比例亦是亞洲區內最低。港人對自身精神健康的評估亦稍微下跌，僅47%表示良好，而2020年則有49%。

疫情繼續推動人們對保險的需求，以人壽保險而言，香港的保險密度及滲透度已位列全球榜首。然而購買新的保險或增購保險的意欲仍然強勁，65%表示計劃在未來12個月購買保險產品，最有興趣購買的保障包括危疾醫療保險、儲蓄保險及住院保險。