印度神童預言抗疫4個關鍵時段　經濟危機發生喺呢個月...

印度神童阿南德於月初發表今年首隻影片，當中專門講解了他對Omicron病毒的預測，指出的4月及5月將非常危險，並提出Omicron的4個關鍵變化時間點。

而近日亦傳出「Deltacron」的新變異病毒株。「Deltacron」是結合「Omicron」與「Delta」的新變異株。塞浦路斯大學的研究團隊稱，「Deltacron」在「Delta」基因組中有類似「Omicron」的遺傳特徵，以及有來自「Omicron」的一些突變。不過，「Deltacron」並非正式名稱，其學名仍未公布，暫時亦未知其威力如何。

阿南德指出，Omicron的出現短線來說對全球非常危險，長遠卻是好事，代表疫情結束的開始。若將其預言細分，未來新冠疫情大致有四個階段。

第一階段是2021年12月到2022年2月，期內新冠疫情迅速蔓延，並會造成一些新問題。

第二階段是2022年3月到2022年4月，疫情加劇並造成很多傷害，例如死亡、住院等，經濟亦會有很多問題。

第三階段是2022年5月份後，或見經濟緩慢復甦，但強調這並非結束的時間。

至於第四階段則是2023年4月後，雖然可能還會有其他變種，但毋須太擔心，因為新冠疫情的影響將迅速減退，全球開始復甦。