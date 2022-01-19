調查：40%人計劃申請新信貸或再融資

環聯發表調查顯示，香港普惠金融發展在過去一年有所提高。去年第4季有61%的消費者認為他們有充足渠道獲批信貸及貸款產品，較第一季上升23個百分點。65%的受訪者表示，能獲得信貸是達成財務目標的重要一環，第一季為52%；認為查閲信貸評級是非常或十分重要的人則有65%。

大部分消費者(72%)至少每月查閲信貸評級一次；40%的受訪者計劃申請新的信貸或再融資。若按信貸級別計算信貸需求，獲優秀信貸評級的消費者在申請新信貸或再融資方面的意願最高(70%)，其次為次優(68%)和次級(57%)信貸評級的消費者。若按世代計算，Z世代(1990年代末葉至2010年代前期出生的人)的信貸需求最大，有53%；其次是千禧世代(1980年代和1990年代出生的人)有44%。

首3位貸款產品分別是私人貸款、稅務貸款和循環貸款，分別佔35%、19%和18%。新產品如「先買後付」，為客戶提供了更多不同的理財方式。在過去12個月內，曾使用「先買後付(Buy Now, Pay Later，簡稱BNPL)」產品一次或以上的消費者佔63%，當中78%受訪者表示這些產品的條款及細則容易理解，82%的受訪者認為該服務有一定價值，按季上升12個百分點。