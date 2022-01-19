利嘉閣：去年工商舖物業市道反彈至近年新高

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年指出，去年新冠肺炎疫情轉穩，經濟及失業率改善，市民生活逐漸恢復常態，帶動工商舖物業市道出現反彈，由谷底回升至近年新高。

工商舖買賣於2021年全年共錄6,895宗登記成交，較2020年的3,833宗大幅反彈近80%，為近3年最多，反映整體市道全面復甦。期內買賣登記金額更顯著急升，共錄約1,535.73億元，較2020年的625.61億元大增約1.45倍，同創近3年高位，亦為歷來第4高水平。

其中以商廈交投量升幅最急勁，去年共錄1,299宗登記，按年急漲約1.04倍。工廈買賣亦錄得逾8成升幅，高見3,825宗登記，佔整體比例約55.5%，繼續成為佔比最多的類別。至於商舖表現相對落後，但亦按年大升61%，共錄得1,771宗登記，佔比約25.7%。

若以成交金額分析，商廈登記總值升幅亦是去年最強勁，去年共錄741.35億元，按年升約2.36倍，佔整體金額近約48.3%，按年大增13個百分點。另外，工廈及舖位去年登記金額分別達446.32億元及348.05億元，分別按年升約1.56倍及約51%。

展望2022年工商舖市況，該行相信各範疇按年買賣登記量均可錄得1成或以上的升幅，其中工廈買賣料達4,200宗，商廈及商舖料分別約1,500宗及2,000宗，屬審慎向好的一年。而整體工商舖整體買賣登記宗數則料再升約12%，上試7,700宗水平，有望創4年新高。

不過，今年涉及的登記金額則料略為回落約8%至1,420億元，但下跌原因並非資金減少，而是去年有涉資數百億元的疑似巨額內部轉讓個案拉高基數所致，故今年需作出相應預測調整。