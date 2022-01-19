長沙灣映築暫錄超額認購逾13.6倍

林續指，該盤設6伙連平台特色戶，均位處37樓。其中，37樓A室，實用面對457方呎，連147方呎平台，除了單位大門外，平台亦設有另一門口供住戶進出，設計創新，而屋內三間睡房開則並列，享同一景觀。

另外，37樓E室及37樓F室，實用面積分別為409方呎及393方呎，分別連202方呎及265方呎平台，單位層與層之間高度約有3.3米。林氏指，上述2伙相連單位，適合三代同堂大家庭居住。項目的特色戶傾向以招標形式推售。

林達民表示，因應疫情發展，已於售樓處再額外添置30部空氣清新機，相當於每一個獨立的洽談區均有1部空氣清新機，確保現場環境安全衛生。

展望今年市況，他指，由於存在很多不確定性因素，故難以預測走勢。但回顧過去一年，剛性需求持續，使疫情之下樓市仍有不俗表現，因此未會對集團推盤步伐有太大影響。