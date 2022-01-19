聯合國調查：全球旅業2024年前都難恢復疫前水平

新冠肺炎疫情持續超過2年，不過去年全球觀光旅遊業直接生產毛額按年增長19%，達到1.9萬億美元(14.82億港元)，但收入也只能勉強超過2019年的一半。隨着Omicron變種病毒自去年底開始擴散，業內人士認為在2024年以前，旅遊業都難以完全復原。

聯合國世界旅遊組織(UNWTO)在其最新的研究報告中指出，疫苗接種率持續提高，以及放寬旅行限制確實讓觀光業在2021年下半年小幅反彈，不過去年12月開始肆虐全球的Omicron變種病毒使旅遊訂單再度下滑，產業的樂觀氣氛瞬間急凍。

該報告認為，由於出行限制、疫苗接種率和旅行信心有所分歧，去年世界各地區觀光業的復甦步伐仍然緩慢且不均。與2020年相比，南歐、中美洲和加勒比地區的遊客增加最多，但與2019年相比，仍分別減少54%、56%和37%。

2021年中東和亞太地區的遊客人數持續下跌，且與2019年疫情爆發前相比分別減少79%和94%，因為區內許多地方仍然禁止非必要旅遊。

另外，該機構進行的調查指，在受訪的旅遊專業人士中，約有64%認為在2024年之前，或甚至在2024年之後，全球觀光業不會完全復甦，這個比例高過9月調查時的45%。