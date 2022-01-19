道期挫近200點 比特幣跌近1%
2022年01月19日 16:11
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美匯指數報95.7；港匯見7.792；離岸人民幣(CNH)報6.3543；美元兌日圓報114.4；歐元企1.1334，英鎊處1.3598。金價報1,812美元。布油報88美元，紐油報86.13美元。比特幣跌近1%至4.13萬美元水平。道指期貨下跌194點。
●市後關注點
21:30 加拿大去年12月消費物價指數（CPI）（按年）
21:30 美國去年12月建築批核
21:30 美國去年12月新屋動工
●恒生指數全日收報24,127點，升15點或0.06%。國企指數收報8,441點，跌7點或0.09%；科技指數收報5,642點，跌55點或0.98%。主板成交約1,149億港元。https://bit.ly/3tF0pxf
-中國金茂擬實物分派金茂服務股份作特別息。
-阿里巴巴收跌1.7%，阿里雲在美業務傳遭審查。
●滬綜指跌11點，遊戲股受捧。外資淨買入逾38億人民幣。
●傳內地要求互聯網巨企進行投資或集資前須獲批准。
●中國經濟：
-騰訊蟬聯胡潤中國500強榜首，台積電首上榜即躋身次席。
-上海地區去年證券交易額破283萬億人民幣，創新高。
-滬倡集成電路及軟件產業高質量發展政策，給予研發補貼。
●傳字節跳動裁撤投資業務，字節：員工將分散至各部門。
●美商會：會員因香港嚴格防疫政策而推遲新投資。
●續約談判破裂！愛立信再控告蘋果5G專利侵權。
●去年全球個人電腦出貨量料逾3.4億部，創9年新高。
●傳三星顯示器提前於6月結束LCD業務。
●宏利：59%港人料疫情至少維持1年，對後遺症乏了解。
●全球缺「芯」，豐田擬將2月產量削減20%。
●華爾街大師：美國已出現過度通脹，必須加息！
●美聯儲局加息幅度恐達50點子，逾20年來最激！