【產經直播】港股市底唔算太差？

港股周三(19日)高開117點後走勢反覆，雖然一度跌穿24,000點關，最多跌161點，但收市力保不失，報24,127點，升15點。美國10年期債息迫近1.9厘，市場預期聯儲局或在3月加息0.5厘，隔晚美股急跌，但港股未有跟隨，大市市底有好轉迹象？恒指短期可守穩24,000點關？邊啲板塊值得留意？

內地近日開始放寬貨幣政策，市場憧憬貸款市場報價利率(LPR)於周四(20日)下調，加上有傳內地正起草適用全國的規定，使房地產開發商更易獲得，託管帳戶中的商品房預售資金，紓緩房地產業嚴重資金短缺問題。帶動內房、物管股顯著反彈，板塊已逐漸走出谷底？

美國蘋果公司上季重奪智能手機出貨量首位，而內地去年全年5G手機出貨量亦按年增長逾60%，「手機孖寶」已疲弱一段長時間，現時是吸納時機？

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