Burberry第三季度收入按年升5%　受惠美洲表現強勁

英國奢侈品零售商博柏利(Burberry)截至去年12月25日止，2022財年第3季的零售收入按年增長5%至7.23億英鎊，按固定匯率計算，按年增幅為8%。

該公司指，第3季可比門店銷售額按年增長7%，按季持平，但由於集團按計劃結束實體店和網上的減價活動，門店銷售額較兩年前同期相比下降3%。期內正價可比門店銷售額按年上升15%，按季則上升10%，與兩年前相比則增26%。

集團指出，正價可比門店銷售額增長主要受惠於美洲地區的表現持續強勁；亞太地區的表現亦從疫情中明顯改善；而歐洲、中東、印度及非洲地區受旅遊業持續低迷影響，但其銷售趨勢仍有所改善。

該公司維持其高個位數收入增長的全年指引，按固定匯率計算，預計全年調整後的經營利潤將按年增長35%。Burberry補充，目前估計匯率對收入與調整後營業利潤的不利影響將低於預期。

集團主席Gerry Murphy表示，品牌不斷吸引新的年輕消費者的關注，帶動外套及皮革產品等重點品類的表現強勁。儘管外圍環境的挑戰仍在，但有信心本財年整年能保持強勢。