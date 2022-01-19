《香港01》母企南海控股售影院業務有變數

集團早於2020年12月披露，向中國數碼信息悉售影院收益管理平台數碼辰星，總代價4.88億元人民幣，所得款項淨額會用作一般營運資金及償還部分貸款。當時有分析估計，由於交易涉及「左手交右手」，目的是為母公司「做好盤數」。及後集團在去年7月公布，相關協議及補充協議條款已完成落實。然而，昨日再公布第二份補充協議。

南海指出，訂立第二份補充協議是因估值師原本預測數碼辰星去年全年收益約1.6億元人民幣，惟數碼辰星最新預期去年度收益約1.2億元人民幣。由於數字有待審核，故中國數碼信息就此與南海接觸，雙方經公平磋商後同意上述安排，避免潛在爭議。

南海知悉去年下半年疫情在未能預計之情況下，於中國多地發現並快速發展，多地影院按照抗疫防控要求進行了不同程度之限流、暫停，甚至關閉影院等措施，對中國電影院行業及數碼辰星服務客戶票房收入產生了較大不利影響。數碼辰星部分業務收益透過售票系統按照每張票1元人民幣來向服務客戶收取，收益流受到疫情不利影響，新增客戶及原有客戶提供收益均未達預期。

南海及中國數碼信息均認為，鑑於疫情於去年下半年未能預計的發展，雙方於交易調整機制中，將截至2022年全年經審核收益納入考慮範圍屬公平合理，其使雙方有更長時間觀察情況。此亦將使中國數碼信息有收回南海根據承付票應付買方金額的基準。