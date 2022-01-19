整體甲廈空置率回落0.1個百分點　上環呎租挫6.3%

疫情持續，中港兩地未能通關，本港個別地區甲級商廈售價及租金同受壓。據美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告顯示，去年12月以上環區甲廈走勢較差，該區平均呎價約25,207元，按月跌約9%，而平均呎租約47元，亦較去年11月挫約6.3%，兩數字比較2020年12月，則仍分別跌約4.1%及約1.7%。

至於中環區上月呎價約32,219元，按月未有升跌，每方呎租金約65.1元，按月低約1.7%，若按年計，該區甲廈售價仍挫約8.5%，但租金則回升約9.4%。不過以各區甲廈整體計，上月呎價及租金按月分別錄得約0.1%及0.2%升幅。

至於甲廈空置率方面，上月出現輕微緩，整體甲廈空置率9.5%，按月低約0.1個百分點。當中灣仔/銅鑼灣及上環的表現最好，灣仔/銅鑼灣空置率連續5個月回落，該區空置率由去年11月份的9.4%，下降至上月份的8.4%，但按月同期仍高約0.8個百分點。而上環的指標甲廈空置率亦由11月份的8.7%，回落至上月的7.8%，連續兩個月回落。若與2020年12月比較，仍高出約1.6個百分點。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，今年料有多個一手寫字樓項目繼續推出市場，有望帶動商廈成交，當中位於荃灣的沙咀道1號項目以及宏基資本的黃竹坑宏基匯亦有機會在年內推出，期望有助刺激寫字樓買賣成交數字。

他又指，2022至2023年甲級寫字樓供應將達高峰，今年甲廈落成量將超過500萬方呎，而通關前景未明朗，即使一旦通關，預料初期亦會設限額，相信整體市場氣氛仍然持觀望態度，短期寫字樓租務市場或會繼續受壓。