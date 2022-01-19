天水圍栢慧豪園拍賣468萬成交　較估價低逾200萬

疫情下樓價未有大幅回落，部分買家選擇較市價有折讓的另類物業，黃開基拍賣行今周三(19日)拍賣售出3項物業，包括兩項法院令無契物業及一個銀主盤。

其中天水圍栢慧豪園6座高層B室，實用面積約502方呎，兩房間隔，拍賣開價408萬港元，獲3組買家出價競逐，最後搶高60萬元或約14.7%，以468萬元成交，呎價約9,323元。該單位銀行估值約670萬元，是次成交價較估價大幅低約202萬元，低出幅度超過三成。

另一個售出的法院令無契盤為屯門工業中心低層D1室工場單位，實用面積約1,980方呎，以360萬元開拍，吸引8組買家競投，最後以570萬元成交，較開價大幅高出210萬元，搶高約58.3%，呎價約2,879元。

至於同場賣出的銀主盤為住宅單位，佐敦大廈閣樓後座單位，實用面積約410方呎，拍賣開價248萬元，獲6組客參與，搶高140萬元或約56.5%，成交價388萬元，呎價9,463元。

另外，忠誠拍賣今日舉行的物業拍賣會，亦售出兩項住宅銀主盤，包括將軍澳天晉IIIA第2B座高層C室，實用面積約735方呎，開拍賣1,180萬元，獲買家競價至1,230萬元成交，較開價高50萬元，呎價約16,735元。

此外，元朗YOHO MIDTOWN第8座高層C室銀主單位，實用面積約988方呎，以1,280萬元推拍，最終搶高110萬元或約8.6%，成交價1,390萬元，呎價約14,069元。