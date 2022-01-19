二手樓市疲弱　市區豪宅累減近3成易手

樓市表現疲弱，市區豪宅亦要低價出貨，九龍塘又一居套三房累減570萬元，以1,430萬元低價沽出，較銀行估價大幅低約13%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃志佳表示，西灣河嘉亨灣2座中高層H室，實用面積約490方呎，採兩房間隔，新近以1,000萬元沽出，呎價約20,408元，新買家料以高成數按揭入市，原業主於2011年1月以約527萬元購入，持貨約11年帳面獲利約473萬元，物業升值約90%。

●中原張光耀透露，鰂魚涌太古城再錄得2宗成交，1月至今暫錄11宗，平均實用呎價約19,500元，成交主要為減價單位，包括冠天閣中層F室，實用面積約647方呎，套三套間隔，以1,400萬元易手，呎價約21,638元。

●世紀21北山嚴智贇指，北角和富中心15座中層B室，實用面積約1,073方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以約2,000萬元承接，呎價約18,639元，原業主早於1992年1月以361萬元購入，持貨30年帳面獲利1,639萬元，期內升值約4.5倍。

●中原黃新利透露，西營盤英華閣低層B室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望園景，以880萬元易手，呎價約18,884元，新買家屬於用家，原業主於2007年以275萬元買入，持貨約15年帳面獲利605萬元，單位升值約2.2倍。

●中原簡英譓稱，西半山禮順苑低層A室，實用面積約470方呎，兩房間隔，望樓景，以840萬元易手，呎價約17,872元，原業主於2012年4月以608萬元買入，持貨近10年帳面獲利232萬元，升值約38%。

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九龍區

●利嘉閣郭煥然表示，茶果嶺麗港城1期7座高層D室，實用面積約687方呎，套三房間隔，以995萬元沽出，呎價約14,483元，原業主於2011年12月以約488萬元購入，持貨約10年帳面賺約507萬元，物業升值約1倍，屋苑本月錄6宗二手買賣，現時約有299個放盤，入場費由695萬元起。

●中原余社朝表示，九龍塘又一居1月錄兩宗二手買賣，單位為33座中低層B室，實用面積約771方呎，套三房及工人套房間隔，去年6月開價2,000萬元，期後因應市況多次調整叫價，近日調整至1,580萬元即獲洽購，終以1,430萬元低市價沽出，比銀行估價1,640萬元低約13%，呎價約18,547元，新買家為同區租客。

●中原黃家全稱，大角咀亮賢居1月暫錄兩宗買賣，包括中層D室單位，實用面積約555方呎，兩房間隔，以860萬元成交，呎價約15,495元，新買家為換樓客，購入作新居之用。

●香港置業文華指，西南九龍君滙港3座中層D室，實用面積約478方呎，兩房間隔，享海景，以約2.1萬元放租9天後，獲同區客洽詢，雙方議價後減價1,500元，以1.95萬元租出，呎租約40.8元。

●香港置業謝啟源透露，長沙灣The Campton中層J室，實用面積約539方呎，兩房間隔，放盤3個月後，獲外區客以1.85萬元承租，呎租約34.3元，業主於2020年6月以約857.1萬元購入上述單位。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣喜薈3座低層D室， 實用面積約391方呎，一房連露台間隔，望內園景，放盤2個月後獲，最終獲外區買家零議價下以730萬元承接，呎價約18,670元，新買家為換樓客。

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新界區

●美聯林振聲表示，將軍澳君傲灣「最平」放盤單位獲承接，單位為2座低層D室，實用面積約436方呎，兩房間隔，原先叫價798萬，屬屋苑「最平」放盤，因應市況減價26萬元，獲同區客以772萬元承接自用，呎價約17,706元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳新寶城6座連天台戶，實用面積約436方呎，兩房間隔，連天台約325方呎，上月放盤開價860萬元，累減35萬元，減幅4%，最終以825萬元易手，呎價約18,922元。

●利嘉閣蔡庭勇透露，將軍澳晉海B2層單號車位，原叫價216萬元，最終以零議價成交，原業主於2021年1月，以約191萬元購入上述車位，持貨約1年，現轉手帳面獲利約25萬元，物業升值約13%，屋苑現時只有約8個車位放售，叫價由218萬元起。

●中原柯勇表示，將軍澳維景灣畔1月暫錄約7宗買賣，較上月同期6宗多1宗，平均實用呎價約17,756元，該盤6座中層E室，實用面積約515方呎，兩房間隔，以930.8萬元易手，呎價約18,074元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧17座高層D室，實用面積約1,016方呎，套三房連工人房間隔，望山景，原先叫價1,780萬元，以1,660萬元沽售，減價120萬元或減幅6.7%，呎價約16,339元，原業主於2018年2月以1,735萬元購入，持貨約4年帳面蝕75萬元，期內跌價約4%。

●美聯陳少鴻透露，馬鞍山新港城E座高層3室，「眼睛房」間隔，望海景，實用面積約363方呎，最初叫租1.5萬元，之後減價6%至1.41萬元獲承租，呎租約38.8元，業主於2013年9月以約408萬元購入。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山翠擁華庭7座中層A室，實用面積約757方呎，套三房間隔，開價約1,080萬元，日前以995萬元易手，呎價約13,144元，原業主於2000年以360萬元購入，持貨22年帳面獲利約635萬元，單位升值約1.76倍。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山翠擁華庭15座低層C室，實用面積約927方呎，望山景，單位原先開價1,100萬元，放盤半年，減幅3.6%，減價40萬至 1,060萬元獲買家承接，呎價約11,435元。

●中原黎宗文指，大圍名城1月暫錄約4宗買賣，最新錄盛薈2座南翼中層D室，實用面積約680方呎，套三房間隔，日前以1,270萬元易手，呎價約18,676元，原業主則於2017年以1,045萬元購入單位，持貨5年帳面獲利約225萬元，單位升值約21.5%。

●中原杜文俊表示，沙田好運中心1月暫錄約2宗買賣，屋苑A2座中層F室，實用面積約334方呎，兩房間隔，以575萬元易手，呎價約17,216元，新買家為用家，原業主於2016年以418萬元入市上址，持貨6年帳面獲利約157萬元離場，升值約37.6%。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田第一城16座中層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，放盤約兩個月，原先叫價750萬元，獲買家715萬元承接，減幅約4.7%，呎價約15,854元。

●中原侯惠良稱，大圍居屋美松苑A座低層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，議價後於已補價自由市場價以468萬元易手，呎價約11,671元，原業主則於2005年以111萬元購入單位。

●世紀21奇豐周淑萍表示，沙田御龍山10座低層D室，實用面積約761方呎，套三連儲物室間隔，放盤半個月，叫價1,300萬元，成功以1,265萬元沽售，呎價約16,623元，原業主於2017年11月購入，當時作價1,085萬元，持貨逾4年沽售，帳面獲利180萬元，單位期內升值約17%。

●中原呂學維指，上水御皇庭1月暫錄約3宗買賣，屋苑最新錄2座低層F室，實用面積約548方呎，三房間隔，議價後以680萬元獲承接，呎價約12,409元，原業主則於2007年以251萬元購入，持貨約14年帳面獲利429萬元，單位升值約1.7倍。

●中原王勤學稱，元朗區1月累錄約60宗二手買賣，近期議價空間增加，入場門檻下降，不少用家於農曆新年前偷步入市，同區鉅發大廈1座低層H室，實用面積約447方呎，兩房間隔，叫價520萬元，共減40萬元，以480萬元沽出，呎價約10,738元，新買家為上車客，議價後迅速拍板承接。

●中原陳德孝透露，天水圍區1月累錄超過30宗買賣，當中嘉湖山莊佔約21宗，其中美湖居1座高層A室成交，實用面積約629方呎，套三房間隔，去年9月以700萬元放盤，累減50萬元，以650萬元沽出，呎價約10,334元，新買家為區內分支家庭，見近期部分單位樓價比高位回落5至8%，所以加快於農曆新年前偷步入市。

●祥益林家倫稱，天水圍嘉湖山莊美湖居1座中層A室，實用面積約629方呎，套三房間隔，新買家為區內客，原業主有意換樓，由708萬元，累減89萬元，以619萬元購入自用，呎價約9,841元，屬低市場價。

●祥益林英傑指，屯門居屋兆麟苑E座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，租客為區內短租客，原居所需進行裝修工程，因此短租四個月，考慮到上址方便往返原居視察裝修進度，決定預繳短租期內的所有租金，以月租1.2萬元租入，呎租約30元。

●祥益黃慶德稱，屯門弦海中層Q室，實用面積約216方呎，開放式間隔，區內客為鄰近家人居所，方便照應，而且屋苑屬半新樓盤，加上業主考慮到臨近農曆新年假期，想盡早租出單位，減租800元，即以8,000元租出，呎租約37元。

●美聯高文帆表示，屯門時代廣場A座低層7室，實用面積約408方呎，原先開價610萬元，有買家睇樓後即時洽購，晚上即以586萬元購入，呎價約14,363元，低市價約5%。

●美聯吳洪剛稱，荃灣名逸居2座中層E室，實用面積約551方呎，兩房間隔，望市景，開價約880萬元放盤約兩個月，吸引區內首置客洽商承接，零議價下成交，呎價約15,971元。