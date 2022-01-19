內地傳放寬房企動用預售款　野村指影響相當有限

周三傳出內地正起草一份全國性規則，計劃放寬開發商動用商品房預售資金監管帳戶的部分限制。券商野村認為，內地政府有機會推出有關新規，但影響可能相當有限，因為在預售監管資金層面上，中央政府只提供一些主要指引，地方政府才是真正負責制定及執行規定的具體細節。

野村認為，地方政府沒有動力去成為放鬆對當地託管帳戶控制的首例，因為陷入財困的開發商可能會「資金外逃」，而地方政府亦要為轄下一些無法完工的房地產項目負責任。就算地方政府對託管帳戶可能會有所放寬，但迴旋餘地很小，條件或相當苛刻，資金可能只明確用於地方項目。

中國大多數房地產和住宅開發項目都是透過預售制度進行，房地產開發商可以在開工前出售其住宅項目，但當局要求將預售所得資金存入託管銀行帳戶，由市級地方政府監督和監管。一城一策下，這些帳戶的資金存放比例因地區而異。

在房企債務危機發酵下，地方政府去年下半年紛紛加強了對期房預售資金的監管，確保項目能夠完工。野村表示，地方政府等同於身陷「囚徒困境」，因為每個地方政府在加強對預售資金的監管方面都是理性的行為，但地方政府的集體行動相當於整個房地產行業的信貸緊縮。