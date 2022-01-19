索羅斯沾手港產區塊鏈融資　虛幣基金連5周資金流出

國際金融大鱷索羅斯參與港產區塊鏈「獨角獸(估值10億美元或以上初創企業)」的融資，所講的是區塊鏈遊戲The Sandbox的母公司Animoca Brands，剛完成3.59億美元(約28億港元)的新一輪融資，最新估值更超過50億美元(約390億港元)。

本輪融資由美國初創投資基金Liberty City Ventures領投，其他投資者包括新世界發展( 00017 )行政總裁鄭志剛旗下C資本、紅杉中國、美國金融大亨索羅斯旗下索羅斯基金管理公司、10T Holdings、Delta Fund、Gemini Frontier Fund等。Animoca Brands指，新資金將用於繼續戰略收購及投資、產品開發及流行IP(知識產權)授權。

另一邊廂，虛擬貨幣價格踏入新一年持續走弱，數碼資產管理公司CoinShares報告顯示，虛擬貨幣基金連續5周錄得淨流出，截至上周五的一星期內，淨流出達7,300萬美元(約5.69億港元)，過去5周累計共5.32億美元(約41.49億港元)，反映投資者看法普遍偏向負面。

其中，專注於比特幣的投資基金流出5,500萬美元，與以太幣相關的基金流出為3,000萬美元。CoinShares投資策略師James Butterfill表示，以資產管理規模計，則為自2018年以來最大的資金流出。