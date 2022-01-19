長沙灣新盤超額認購16倍　鐵路上蓋物業擬季內推售

主打兩房單位的長沙灣新盤繼續收票，至今已超額認購逾16倍，發展商加緊作軟銷推廣。另一邊廂，有發展商部署農曆新年後推盤，矚目鐵路上蓋物業有機會本季登場。此外，元朗有新盤餘貨提價出售。

●長沙灣映築特色戶擬招標發售

林續指，該盤設6伙連平台特色戶，均位處37樓。其中，37樓A室，實用面對457方呎，連147方呎平台，除了單位大門外，平台亦設有另一門口供住戶進出，設計創新，而屋內三間睡房開則並列，享同一景觀。

另外，37樓E室及37樓F室，實用面積分別為409方呎及393方呎，分別連202方呎及265方呎平台，單位層與層之間高度約有3.3米。林氏指，上述2伙相連單位，適合三代同堂大家庭居住。項目的特色戶傾向以招標形式推售。另項目特設智能家居系統，住戶可透過手機應用程式查閱家居水、電、煤等能源資訊。

林達民表示，因應疫情發展，已於售樓處再額外添置30部空氣清新機，相當於每一個獨立的洽談區均有1部空氣清新機，確保現場環境安全衞生。

展望今年市況，他指，由於存在很多不確定性因素，故難以預測走勢。但回顧過去一年，剛性需求持續，使疫情之下樓市仍有不俗表現，因此未會對集團推盤步伐有太大影響。

●信置:錦上路站項目為集團虎年頭炮大盤

田續指，連同涉121伙的中環ONE CENTRAL PLACE，上述兩盤料於本季推出，相關銷售部署會於農曆新年後公布。總結同系其他已開售新盤，他指，旺角ONE SOHO至今累售188伙，套現逾13億元。而西南九龍維港滙系列項目累售670伙。

為配合旺角ONE SOHO的部署銷售，美聯物業住宅部行政總裁布少明指，由即日起至2月15日，會向該盤的買家送贈價值5,000元的空氣過濾淨化設備，名額共5個，優惠先到先得，送完即止。同時，該行於奧海城商場增設西九龍旗艦店，以在區內拓展版圖。

●白石角朗濤三房2,438萬沽

●馬鞍山迎海‧駿岸連花園複式戶5000萬沽

●元朗PARK YOHO Napoli18伙單位提價2.5% 周日賣4伙

據經修改的價單顯示，提價的單位包括第20座10樓A室，實用面積1,174方呎，屬四房間隔，原本定價為2,477.2萬元，惟現時上調2.5%至2,539.2萬元，最新呎價為21,629元。另第20座5樓B室，實用面積932方呎，屬三房間隔，原本定價為1,892.6萬元，現時則提價2.5%至1,940萬元，最新呎價為20,815元。

●觀塘凱滙連6伙 部分重售單位成交價較3年高逾一成

上述成交當中，有3伙為早前取消交易的單位，現時重新售出，包括1座48樓K室，實用面積574方呎，屬兩房連儲物室間隔，原本於2018年12月以1,209.93萬元售出，當時成交呎價為21,079元，惟交易於本月14日終止，單位最新以1,309.45萬元再次售出，最新呎價為22,813元，成交價較3年前高出逾8%。

另外，3座38樓C室，實用面積598方呎，屬兩房連儲物室間隔。單位原本於2018年12月以1,166.91萬元沽出，當時呎價為19,514元，惟交易於本月14日終止。單位最新成交價為1,297.17萬元，最新呎價約21,692元，成交價較3年前高逾11%。

●大圍站柏傲莊III累計錄142宗取消交易個案