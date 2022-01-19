上海豪擲銀彈保半導體自主　晶片業爆搶人戰？

這份名為《新時期促進上海市集成電路和軟件產業高質量發展的若干政策》的文件分七章共27條，政策相當全面，可供制訂產業政策者借鏡，其中第一章僅兩條的「總則」後就是「人才支持政策」，佔文件總字數約22%，之後才說怎樣扶持企業本身。

第二章首條，亦即是全文具體政策的第一條，就是以銀彈改善研發設計人員和企業核心團隊的獎勵政策，對於首次突破相關年度主營業務收入條件的集成電路（晶片）裝備材料、EDA（晶片設計軟件，現被Cadence等美企壟斷）、設計企業和軟件企業，市政府和區政府會給予企業團隊分級獎勵，個人最高50萬元人民幣；同時加緊「扶持境外高端緊缺人才」、提高人才住房保障，如把上海國家級晶片創新平台的研發人員納入市級人材租房補貼範圍。

其實連台灣半導體業界近日也頻頻開腔關注人才短缺。綜合台媒去年報道作為參考，台積電員工薪酬中位數約181萬元新台幣（約41.6萬元人民幣），剛碩士畢業進入聯發科技的年薪也大增至150萬元新台幣。

跳過第三、四章支持企業的部分，亮點還有第五章提出支持企業光顧市內的晶片廠試產、補貼晶片廠驗證（試用）市內裝備及新材料企業；末章為半導體產業建設「電子化學品專區」，以及第六章「長三角協同創新支持政策」中列出的「舉辦長三角軟件算法、信用技術應用創新和EDA大賽」。

全球晶片企業消息方面，掌握一種關鍵技術後，可能有層出不窮的衍生應用，當中美企Cadence就指出，其客戶也包括特斯拉（Tesla）等非半導體公司，而且有愈來愈多的行業在研究怎樣透過特製晶片去提高產品的獨特性，因此向非半導體公司推出軟件，讓他們模擬一塊晶片如何融合對其產品，據了解來自非半導體公司的收入已達四成左右。

另邊廂，荷蘭光刻機巨頭ASML去年多賺65.53%至58.83億歐元（約520.24億港元），7納米以下製程必需的極紫外光（EUV）和前一代的深紫外光（DUV）光刻機收入分別按年增長41%及25%，至63億歐元和69億歐元，內地收入增長約17%，整體毛利率擴闊4.07個百分點至52.7%，訂單金額提高1.32倍至262.4億歐元。

該企本季收入指引中位數為34億歐元，按年跌22.08%，惟仍預告全年收入增長約兩成，2025年毛利率將擴大到54%至56%，更強調2025年後仍有可觀增長機遇，預測2020至2030年收入年均增長率約為11%，因此正與供應鏈夥伴正積極增加產能應付需求，並稱早前德國柏林廠房的火警不會影響出貨。